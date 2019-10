Send til din ven. X Artiklen: Ny blæst om Kildehusets flytning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny blæst om Kildehusets flytning

Furesø - 08. oktober 2019 kl. 09:16 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vakte betydeligt røre, da et snævert flertal i byrådet i juni måned 2018 besluttede, at Daginstitutionen Kildehuset skulle flytte fra Farum Hovedgade og ind i ledige lokaler ved Solvangskolen.

På grund af nye oplysninger om økonomien i projektet vil Øjvind Vilsholm (Ø) og Gustav Juul (V) genåbne sagen.

- Når grundlaget for en beslutning ændrer sig markant, så synes jeg, det er på sin plads at tage beslutningen op til overvejelse igen. Nu, hvor det viser sig, at der skal bruges 5 mio. kr. ekstra på brandsikring af Bifrost og Solvang FFO, skal vi da lige tænke os om en ekstra gang. Som det ser ud nu, kan vi jo både spare en del penge og følge forældrenes oprindelige indstilling, siger Øjvind Vilsholm.

Han rejser debatten på baggrund af nye tal, som Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling har fået præsenteret. Forvaltningen præsenterede to scenarier for renovering af lokalerne ved Solvangskolen, men Øjvind Vilsholm og Gustav Juul ønskede også at få belyst økonomien, hvis Kildehuset bliver boende ved Fredtofteparken.

Ikke overraskende vil Socialdemokratiet ikke medvirke til en genåbning af sagen.

- Jeg synes ikke, at vi skal starte forfra på den diskussion. Jeg står fast på, at vi har taget en beslutning om at flytte Kildehuset. Det er mere reelt at diskutere hvor mange penge ekstra, der skal lægges i renoveringen af Bifrost og Solvang FFO, og hvad får vi for dem. Beslutningen hvilede ikke kun på økonomi, men også på, at et flertal vurderede, at de fysiske rammer i Kildehuset ikke var gode nok, siger udvalgsformand Lene Munch-Petersen.

Øjvind Vilsholm opfordrer flertallet med Socialdemokratiet i spidsen til at ændre beslutningen, alternativt skal der åbnes for kommunekassen.

- Jeg er stadig imod at flytte Kildehuset, men hvis et flertal vil fastholde flytningen, så må vi sørge for at den bygning, de skal flytte over i, bliver så attraktiv som muligt. Det betyder gennemrenoverede lokaler, som er fremtidssikrede i forhold til klima og energi. Og det betyder, at de tilhørende udearealer skal have et ordentligt løft, slutter Øjvind Vilsholm.

Antyder urent trav

Venstres gruppeformand Gustav Juul ser tegningen til et forligsbrud i denne sag.

- Når budgettet skrider så meget, kunne man få den opfattelse, at man ikke fik sagen oplyst korrekt i første omgang. Forældrene til børn i Kildehuset arbejdede med forudsætninger om, at det var et meget lille beløb, der eventuelt måtte bruges på en renovering af Kildehuset. Nu har forudsætningerne ændret sig markant, siger Gustav Juul, som undrer sig over, at borgmester Ole Bondo Christensen (S) kan finde penge til lige præcis dette projekt og ikke andre.

- Flytningen af Kildehuset er en del af budgetforliget, og det virker mærkeligt, at selvom projektet bliver dyrere, så kan borgmesteren godt finde penge til det, men hvis det er andres projektet, så kan det ikke lade sig gøre. Hvis man åbner op for en fordyrelse i denne sag, må man tage en runde hele vejen rundt i budgetforligskredsen. Alternativet er, at det er forligsbrud. En aftale er en aftale, lyder det fra Gustav Juul.