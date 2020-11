Ny CV-cafe hjælper borgere i Furesø med at få job

Skal mindske ledigheden

"CV-cafeen kan gøre, at Furesøs jobsøgende borgere føler sig bedre rustede til jobsøgningen, hvad enten de er ledige eller blot ønsker et jobskifte. Den bagvedliggende tanke er naturligvis, at du er bedre rustet, hvis du har et opdateret CV i en tid med usikkerhed på jobmarkedet. Derfor skal CV-cafeen bidrage til at mindske ledigheden, som desværre er steget som følge af corona-epidemien", siger Hasan Yilmaz (S), formand for Udvalg for beskæftigelse og erhverv.