Nummerplader tapet over - Politihunde fanger tyve på flugt

Cykeltyve trækker normalt ikke de store overskrifter, men når tyvene kører i to kassevogne med nummerpladerne tapet over, og når der sker en anholdelse af fire unge mænd efter en biljagt, så vækker det lidt mere opsigt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Natten til søndag klokken 00.48 modtog Nordsjællands Politi et tip fra Øster Allé i Værløse, hvor en borger havde observeret en hvid kassevogn, og »flere mænd« i færd med at stjæle cykler.

- Vi sender flere patruljer til adressen, hvor en hvid kassevogn med over-tapede nummerplader forsøger at stikke af. Vi får dog standset vognen og anholdt to mænd. I det samme får vi en melding om, at der også er en anden kassevogn med skjulte nummerplader. Også den stikker af, da vi træffer den, og det bliver til en længere »eftersættelse« fra Værløse over Ballerup og Herlev, inden kassevognen forulykker i Glostrup. To unge mænd prøver at løbe fra stedet, men heldigvis har vi en hundepatrulje med, og hundene får hurtigt standset mændene, fortæller vagtchef i Nordsjællands Politi, David Borchersen.