Nu vaccineres dem på 93 år: Men 97-årige Elly må stadig vente på sin vaccine

Mens 93-årige kan blive vaccineret i dag og i morgen, må 97-årige Elly Hass se langt efter sin vaccine. Uforståeligt, siger hendes datter.

08. februar 2021

13. januar fik 97-årige Elly Hass fra Farum brev med invitation til at blive vaccineret mod covid-19. Som 97-årig modtager af hjælp og pleje i hjemmet, var hun en af de første i køen til at få en vaccine, da de begyndte at komme til landet.

Hendes datter, Ulla Hass, ringede med det samme op på nummeret, der var angivet i brevet, for at få en tid til sin mor. Hun så frem til at få sin mor vaccineret.

- Vi savner at have hende med i familien, når vi ses. Vi ses med vores børn og børnebørn i vores lille bobbel, men min mor har ikke været med, for vi går og venter på, at hun får sin vaccine. Hun siger, at det er en trist periode, vi lever i, siger Ulla Hass.

Men da Ulla Hass ringede op på nummeret, fik hun et nedslående autosvar.

- Man skal ringe til Region Hovedstaden og trykke 3, og så får man en telefonsvarer der siger: Vi har desværre ingen ledige tider, fortæller hun.

Næste dag ringede Ulla Hass igen, men fik samme nedslående besked. Og det er altid den besked hun får, når hun forsøger at få en tid til sin mor. Og hun har forsøgt. Hver eneste dag siden 13. januar har hun ringet op til nummeret to-tre gange hver dag, og hver gang er hun endt på en telefonsvarer der oplyser, at der ingen ledige tider er.

Årsagen var, at leverancer af vacciner fra Phizer var forsinket - og sådan har det været lige siden.

Ingen vaccine til gruppe 2 I dag tager Region Hovedstaden hul på vaccination af de ældste borgere på 93 år eller ældre. Det foregår på regionens vaccinationscentre med doser af vaccinen Moderna, som netop er kommet til landet. Det sker blandt andet i covid-19 vaccinationscenteret i Hillerød, hvor man forventer at vaccinere 340 personer over 93 år i løbet af i dag og tirsdag. Da Ulla Hass i fredags kunne læse i avisen, at der var vacciner på vej fra Moderna, og borgere på 93 år og derover nu kunne bestille en tid til vaccine, greb hun igen telefonrøret. Men her fik hun den samme, nedslående besked om, at der ingen ledige tider var.

Men denne gang blev Ulla Hass hængende i telefonen, da beskeden var læst op, og det lykkedes hende at få fat på en medarbejder.

Medarbejderen kunne fortælle Ulla Hass, at de vacciner, der gives i disse dage på vaccinationscentrene, er til de ældste i gruppe 3, altså ældre på 93 år eller ældre, der ikke modtager hjælp i hjemmet eller bor på et plejecenter, men man har planlagt, at gruppe 2 skal have vaccinerne fra Phizer.

- Der er så nogen de har besluttet, at de Moderna vacciner der kommer, dem bruger vi til gruppe 3, i stedet for at se at få gjort gruppe 2 færdig. Så nu skal min mor vente på, at Phizervaccinen kommer. Det kan trække ud i endnu flere uger, siger Ulla Hass og fortsætter:

- Det er mig fuldstændigt ubegribeligt. Der kan ikke være en sundhedsfaglig begrundelse, siger hun. - Min mor er jo endnu mere i risikogruppen, når hun modtager hjælp fra kommunen. Hun kan jo ikke være i isolation. Det er som om, det bliver brugt imod hende, at hun modtager hjælp fra kommunen. Gjorde hun ikke det, kunne hun komme op og få sin vaccine mandag eller tirsdag.

Tålmodighed Frederiksborg Amts Avis har spurgt Sundhedsstyrelsen, hvorfor borgere i Elly Hass’ situation endnu ikke kan blive vaccineres. Styrelsen skriver i en mail til avisen, at prioriteringsrækkefølgen fastholdes, og at borgere i gruppe 2, som kan transporteres til et vaccinationscenter, kan forventes at blive vaccineret hurtigst muligt. I en pressemeddelelse fra 3. februar skriver styrelsen, at der fortsat er ikke vacciner nok til første stik til alle dem, der allerede er blevet inviteret til at blive vaccineret, bortset fra de allerældste i gruppe 3.

- Det er naturligvis frustrerende, hvis man har modtaget sin invitation, at man så skal opleve, at man ikke kan bestille tid til at blive vaccineret. Vi kan kun opfordre til, at man væbner sig med tålmodighed. Vaccinerne er på vej, men desværre ikke i det tempo, vi kunne ønske os, siger Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm i pressemeddelelsen, hvor man også kan læse, at knap halvdelen af de ældre på 90 år eller ældre er blevet vaccineret første gang, men kun hver ottende af de ældre mellem 80 og 89 år.

- Vores prioritering ligger fast: Vi skal beskytte de mest sårbare, og det er først og fremmest vores ældre medborgere, siger Søren Brostrøm i pressemeddelelsen.