Også i skoven skal der være fokus på biodiversiteten. Privatfoto: Naturstyrelsen

Nu skal skovene ikke røres

Naturstyrelsen inviterer til møder om nyt initiativ

Furesø - 03. august 2021 kl. 11:50 Kontakt redaktionen

Regeringen har truffet en beslutning om, at en række statsskove fremover skal gå fra at være forvaltet med fokus på at producere gran til at øge biodiversiteten og samtidig give gode muligheder for friluftslivet. Det skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

"Udpegningen som urørte sove betyder, at træproduktionen stopper for at give bedre vilkår for biodiversiteten. Oplevelserne i skovene vil blive mere mangfoldige. I de nuværende produktionsskove vokser ens træarter i samme alder, mens der på sigt i de urørte skove vil der vokse mange forskellige træarter i mange forskellige aldre side om side. Træerne vil ikke blive fældet, men vil få lov at stå til de falder om. I de gamle træer vil svampe, insekter og hulrugende fugle få nye levesteder. Skovene vil selvfølgelig fortsat være attraktive rekreative områder med muligheder for oplevelser og motion", fortæller skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen i pressemeddelelsen.

Derfor inviteterer styrelsen nu på en række møder om ændringen.

"Alle er velkomne til at deltage på en lille tur rundt i skoven, hvor Naturstyrelsen vil vise eksempler på den nuværende forvaltning, og hvordan skoven kan få mulighed for at udvikle sig naturligt, når den bliver urørt skov," skriver styrelsen.

I Farumskovene vil der være møde den 16.8 kl 17.00. I Store Hareskov og Nørreskoven vil der være møde den 26.8 klokken 17.00. Se mere på Naturstyrelsen hjemmeside https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/hovedstaden/moeder-om-uroert-skov/

jbt