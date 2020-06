Nu skal der sorteres mere

Furesø Kommune har en ambitiøs plan om at bidrage til det nationale mål om at reducere udledningen af CO2 med 70 % inden 2030. Indsatsen skal blandt andet komme fra øget affaldssortering og dermed øget genanvendelse. Derfor har Udvalget for natur, klima og grøn omstilling den 4. juni nikket til en kampagne, der skal få flere familier i villaer til at sortere mere af deres affald.

- Vi kan jo se de gode resultater i form af øgede mængder sorterede materialer fra affaldet med henblik på genanvendelse. Og derfor er det oplagt at opfordre endnu flere til at tilmelde sig, siger Udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S), der glæder sig over, at kampagnen ud over breve i e-Boks bliver fulgt op af information på hjemmesiden, på Facebook og senere på året i forbindelse med arrangementer, når det igen er muligt at mødes.