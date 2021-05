Udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S) mener, at Furesø Kommune skal gøre det mere komtortabelt for borgerne at medvirke til reduceringen af CO2-udledningen. Foto: Mikkel Kjølby

Send til din ven. X Artiklen: Nu skal borgerne i spil: CO2-udledningen skal reduceres 70 procent Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu skal borgerne i spil: CO2-udledningen skal reduceres 70 procent

Furesø - 06. maj 2021 kl. 06:30 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Det er en ordentlig mundfuld.

Inden 2030 skal den samlede Co2-udledning fra borgere, erhverv og offentlig institutioner være reduceret med 70 procent. Til det formål har byrådet vedtaget en 2030 plan for klima og grøn omstilling.

For nu skal borgerne i spil. Furesø Kommune har ganske vist reduceret den kommunale udledning med 50 procent, men når alt kommer til alt, er kommunens udledning kun omkring fem procent af det samlede klimaaftryk fra den geografiske enhed Furesø. Resten kommer fra borgerne, erhvervet og fra forsyningsselskabet.

- Heldigvis har vi en masse engagerede borgere, der meget gerne medvirke til at reducere Co2-udledningen. Det er meget glædeligt, for det er borgerne, der skal drive reduktionen. Kommunen skal understøtte, at borgerne får hjælp til at gøre det på en fremkommelig måde, der er til at leve med, siger udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S).

Hver enkelt borger udleder årligt ca. 17 ton CO2 og det skal ned på ca. 2 ton.

En stor del af udledningen kommer fra transport og forsyningsområderne.

- Vi skal have andelen af cykler og el-biler i vejret. Det kan gøres med en el-ladestrategi, som kan gøre det lettere for borgerne. Vi er også i gang med en varmeplan, som ser på, hvordan vi kan udskifte vores varmekilde til Co2-neutrale kilder. Farum Fjernvarme har etableret et gigantisk varmepumpe. I Værløse-delen kigger vi på, at trække varmet ud af drikkevandet og Søndersø, og undersøger muligheden for varmepumper sammen med Vestforbrænding, fortæller Lene Munch-Petersen. Varmeplanen forventes vedtaget til efteråret. Trafik-og mobilitetsplanen forventes vedtaget i juni..

Furesø Kommune har netop etableret fire klimafamilier, som skal gøre sig erfaringer med at nedbringe Co2-aftrykket. Det sker for at afklare det centrale spørgsmål i denne sag: Hvad kan den enkelte gøre i sin hverdag for at reducere klimaftrykket?

- I den forbindelse kan kommunen gøre en forskel ved at understøtte borgernes bestræbelser, siger Lene Munch-Petersen, som gerne bruger ordet adfærdsændringer.

- Affaldsordningen er et godt eksempel på adfærdsændring. I dag stiller ingen spørgsmålstegn ved, at vi sorterer vores affald. Sådan var det ikke, da vi satte gang i ordningen, siger Lene Munch-Petersen.

Borgerne kan bidrage på mange måder - også ved at ændre på haven.

- Det at binde CO2 tæller med i regnskabet. Det kan vi gøre ved at have mange træer og buske i byen. Borgerne kan gøre en forskel ved at plante træer og buske i deres haver, forklarer Lene Munch-Petersen. Vi har brug for en fortsat dialog med borger, virksomheder og miljøorganisationer for flere indsatser!

Planen omfatter syv temaer: Transport. Vareforbrug og cirkulær økonomi. Affald. Energi. Byggeri og vedligehold. Byudvikling. Grøn omstilling i øvrigt.