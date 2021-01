Se billedserie COVID-19 vaccinen kommer til Furesø onsdag. Foto: francescoridolfi.com/Rido - stock.adobe.com

Nu kommer vaccinen til Furesø: Her sker det første stik

Furesø - 05. januar 2021 kl. 10:54 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Fem dage tidligere end først beregnet kommer vaccinen mod COVID-19 til Furesø.

Kommunens første vaccinestik finder sted onsdag klokken 13. Ryetbo Plejehjem, Plejecenter Lillevang og Plejecenteret Svanepunktet står først for tur fra klokken 13 til 17, og senere på dagen klokken 17 til 20 kommer turen til Plejecenter Solbjerghaven og Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter Svanepunktet.

- Alle beboere og medarbejdere ved kommunens plejecentre bliver vaccineret onsdag. Det er så dejligt. Ikke mindst fordi det sker tidligere end forventet. Ifølge den oprindelige plan skulle det første ske den 11. januar, fortæller udvalgsformand Matilde Powers (S).

Når først vaccinen er fuldt dækkende, vil det gøre en kæmpe forskel for dagligdagen på plejecentrene.

- Det har haft en stor betydning for plejehjemsbeboerne, at de har været så isolerede i denne periode. Når vaccinen beskytter dem fuldt ud, vil det give mulighed for, at de kan være sammen med deres pårørende og venner. Det har ekstra stor betydning i den sidste del af livet. Jeg har fået utallige henvendelse fra pårørende, som er frustrerede over, at de ikke kan være sammen med deres kære, og jeg forstår dem så godt, siger Matilde Powers.

Vaccinen vil også åbne mulighed for at genåbne mange af de normale aktiviteter og underholdning på plejecentrene.

Og så vil det give personalet en tiltrængt lettelse.

- Vi har været ramt af coronavirus også blandt personalet, men heldigvis ikke så hårdt som i andre kommuner. Vi har ikke haft hele personalegrupper lagt ned af virussen. Personalet har gjort en kæmpe indsats for at holde smitten væk. Men det har også været psykisk hårdt for vores personale, som har været nervøse for at smitte beboerne, fortæller Matilde Powers, som glæder sig over, at personalet også vaccineres.

- Personalet har ydet en kæmpe indsats for give omsorg og nærhed til beboerne, mens de måtte undvære besøg af deres pårørende. Det er meget fortjent, at personalet bliver prioriteret højt og er blandt de første til at få vaccinen, siger Matilde Powers.

Næste gruppe til at modtage vaccinen er borgere over 65 år, som får pleje i hjemmet. Der er endnu ikke lagt en plan for, hvordan det skal foregå.

- Vi følger det meget tæt og vil komme med en melding, så snart det er muligt, siger Matilde Powers.