Nu kommer stik nummer to med coronavaccine: Dén dag sker det

Sidst i januar ruller Furesø Kommune anden omgang af vaccinationen mod coronavirus. Til den tid vil de fleste være "så godt som immune over for corona," lyder det

"Det er en fantastisk glæde, at vores mest sårbare ældre modtager 2. vaccinestik om meget kort tid. Det glæder mig også, at de ansatte, der fik første stik også nu modtager 2. Så går der forhåbentlig ikke mange uger, før hverdagen kan vende tilbage til normalen på plejehjemmene. Hvornår, der åbnes for mere besøg, ved vi dog ikke. Det beslutter sundhedsmyndighederne, når de vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt," siger borgmester Ole Bondo Christensen i pressemeddelelsen.