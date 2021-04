Send til din ven. X Artiklen: Nu kommer der rigtige foredrag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kommer der rigtige foredrag

NetOp er klar med rigrige fysiske foredrag i maj

Furesø - 06. april 2021 kl. 03:46 Kontakt redaktionen

Foredrag Endelig - viden uden skærm.

Det er NetOp i Furesø, der er klar med flere muligheder for at bruge hjernen, hvor man er fysisk til stede. Det fortæller Agnete Andersson, formand for aftenskolen Netværk for Oplysning Allerød - Furesø, som altså i daglig tale bliver kaldt NetOp.

Man er klar med to foredragsholdere, der kommer til Farum Kulturhus med oplæg til diskussion om klimaspørgsmål. Onsdag 12. maj kl. 20 til 22 vil Martin Lidegaard, MF fortælle om klimaforhold i Arktis og de ændrede forhold for Grønland ved varmere temperaturer: Afsmeltning af indlandsisen, stigende have, nye sejlruter, øgende sikkerhedskrav.

Næste gang er onsdag 26. maj kl. 19 - 21. Her kommer Jørgen Steen Nielsen, der er journalist ved dagbladet Information og har stor viden om klimaspørgsmål.

Titlen på foredraget er "Status på klimaet i en coronatid".

"Vi håber, at restriktionerne til den tid er løftet så meget, at alle kan deltage i disse to spændende arrangementer. De bliver omtalt i lokalpressen og på NetOps hjemmeside, når vi nærmer os. Tilmelding anbefales, da myndighederne måske stadig til den tid sætter grænser for antallet af deltagere," slutter Agnete Andersson.

Jk