Fiskebækbroen har en konstruktion, der forstærker støjen. Foto: Jens Berg Thomsen

Nu kommer der en konkret plan mod støj fra Fiskebækbroen

Efter et møde med Vejdirektoratet kommer der nu konkrete forslag til at dæmpe støjen fra Fiskebækbroen

Furesø - 14. marts 2021 kl. 06:19

Støjen fra Hillerødmotorvejen er til stor gene for mange borgere i Furesø, og det gælder ikke mindst fra Fiskebækbroen, som har en konstruktion, der forstærker lyden af trafikstøj. Men nu er det godt nyt på vej efter, at Furesø Kommune i sidste uge holdt et møde med Vejdirektoratet.

Efter mødet står det klart, at der i år vil blive udarbejdet et konkret forslag til, hvordan støjen ved Fiskebækbroen kan begrænses. Om forslaget kan realiseres afhænger af, om Christiansborg for de kommende år sætter penge af i de statslige støjpuljer, fortæller Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (S) i en pressemeddelelse.

"Det er afgørende, at Christiansborg afsætter nok midler til en støjpulje. Støjen er steget med 30 procent fra Hillerødmotorvejen de seneste 10 år. En mulig forlængelse af motorvejen til Hillerød vil give mere trafik og mere støj for Furesøs borgere. Derfor skal der i det kommende infrastrukturforlig sættes penge af til støjskærme og anden støjbegrænsning," siger han.

Samler viden Den 2. marts 2021 mødtes borgmesteren og direktører fra Furesø virtuelt med planlægningschefer i Vejdirektoratet med støjen fra Hillerødmotorvejen som tema. Her fortalte Vejdirektoratet, at de er ved at forberede en detailundersøgelse af, hvordan man kan forebygge støjgener på strækningen fra Fiskebækbroen til Stavnsholtvej. Direktoratet forventer at afslutte analysen inden for cirka 1 år.

Furesø Kommune er gået sammen med Gladsaxe Kommune og Realdania om at samle viden fra indland og udland om hvordan, man kan overdække motorvejsforløb på en rentabel måde. Furesø Kommune mødes senere på foråret igen med Vejdirektoratet for at drøfte dette. lmv