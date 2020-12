Piet Heins solur er tilbage på Williams Plads efter renovering. Foto: Bodil Hammer Foto: Stine Boeck

Send til din ven. X Artiklen: Nu kan Farum-borgerne igen mødes under Piet Heins solur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kan Farum-borgerne igen mødes under Piet Heins solur

Skulpturen er tilbage på sin plads efter tiltrængt renovering

Furesø - 28. december 2020 kl. 11:49 Kontakt redaktionen

Tidligere leder af Farum Kulturhus Zanne Jahn har i efteråret brugt den sidste del af sin ansættelse i Furesø Kommune til at få renoveret og renset nogle af kommunens kunstværker.

Det har flere borgere lagt mærke til. '"Hvor er Piet Heins Solur blevet af," har flere borgere spurgt Zanne Jahn.

Skulle renoveres Soluret (Helix Helios) er en jernskulptur, hvis top rager op over trækronerne ved Williams Plads. Værket af den berømte, danske digter og kunstner Piet Hein skulle nemlig renoveres. Og efter tre uger er værket tilbage på sin plads igen.

Lokket til af toiletsæde Forbindelsen til Piet Hein blev indledt i 1991, hvor Jens Madsen fra Bedre Bad, Farum VVS, udstillede VVS-udstyr i Farum Kulturhus. Udstillingen hed 'Design, brugskunst og livsstil' - også kaldet 'Lokumsudstillingen'. Her var også Piet Heins superellipseformede toiletsæde.

Det trak Piet Hein til Farum, og hermed var vejen banet for et samarbejde. Jens Madsen og en række andre lokale erhvervsfolk slog sig sammen for at købe et Solur til Farum, ligesom Heins solure på Egeskov Slot.

"De gjorde det for, at Farum-borgerne også kunne mødes 'under uret' ligesom københavnerne," forklarer Zanne Jahn.

Fokus på udvalg af kunstværker Med øremærkning af 250.000 kr. i kommunens budget til renovering af kunstværker og monumenter i Furesø, fulgte der først en opprioritering af genforeningsstenen og pladsen omkring på Farum Hovedgade. Dernæst var fokus på et udvalg af kunstværker i meget kritisk tilstand - herunder Piet Heins Solur og Lin Utzons fontæne ved Farum Kulturhus, som ikke er helt færdigrenoveret endnu.

"Det er en gave, at vi som borgere kan få kunstoplevelser på vejen gennem byen. Det giver ro, inspiration, refleksion og gode samtaler, som vi alle har brug for. Men vi skal passe på kunsten og huske at fortælle andre, at den er der. Og nu kan vi heldigvis mødes under uret igen," udtaler formand for kultur, fritid og idræt Tine Hessner (R) i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune. jesl