Se billedserie Rundkørslen bliver som en byport ind til Jonstrup. Foto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Nu får Jonstrup sin længe ventede rundkørsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu får Jonstrup sin længe ventede rundkørsel

Rundkørslen er klar til maj. Den skal især lette myldretidstrafikken fra Sydlejren, og formanden for Jonstrup89 kalder det en milepæl

Furesø - 02. maj 2021 kl. 05:41 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Der er blevet bygget og bygget i Sydlejren i Jonstrup, og det kan ikke undgå at give øget trafik. Derfor har de i Jonstrup i flere år ventet på en ny rundkørsel, der skal få trafikken til at glide lettere fra Sydlejren, og som skal virke hastighedsdæmpende på Jonstrupvangvej.

Forventningen var, at rundkørslen skulle stå færdig i 2019, men arbejdet blev udskudt på grund af statens anlægsloft for kommunerne.

Et par måneder forsinket I slutningen af december kom etableringen dog endelig i gang, og nu er færdiggørelsen af rundkørslen i krydset ved Jonstrupvangvej og Søhusvej lige på trapperne. Den først tur i rundkørslen kan således tages midt i maj, ifølge projektleder Paul Hammer Sørensen fra Furesø Kommune.

"Den bliver færdig i uge 20. Der har været frost, og derfor har det taget længere tid, men der er ikke sket noget, som har rykket ved hele planlægningen. Vi lægger nu asfalt på, og det skulle være klar inden Kristi himmelfartsdag, og derefter mangler brostensarbejdet," siger han.

Kommunen regnede først med, at rundkørslen var færdig i starten af marts, men den bliver nu et par måneder forsinket. Den koster tre millioner kroner at etablere, og derudover har kommunen også skulle købe jord af Værløse-Hareskov Sogn og af virksomheden Handikuvertering.

Lettere at komme ud Imens arbejdet står på, er der opsat lyssignaler på Jonstrupvangvej og Søhusvej, da den ene vejbane på Jonstrupvangvej er spærret. Det har derfor taget ekstra tid for borgerne i Sydlejren at komme ud af Jonstrup siden nytår.

"Vi har prøvet at lave det så skånsomt som muligt, men vi ved godt, at det belaster folk utrolig meget. Det gør sådan noget altid," siger Paul Hammer Sørensen.

Når rundkørslen snart står klar, bliver det langt nemmere at komme ud fra Sydlejren.

"Det kan være meget svært at komme ud om morgenen på grund af trafikken. Så fra hele Sydlejren og Flyvestationen bliver det nemmere at komme ud," siger Paul Hammer Sørensen.

Derudover bliver det også mere sikkert som cyklist at krydse vejen.

"Cyklisterne får et lille helle, de kan stå på, så de kan krydse vejen i to tempi. De får også et bedre overblik over vejen," siger han.

Rundkørslen vil få en beplantning, og til efteråret kommer der et træ i midten med blomster rundt om.

"Det bliver en pæn byport ind til Jonstrup," siger Paul Hammer Sørensen.

Ønsker sig ikke mere Hos foreningen Jonstrup89 er formand Per K. Larsen meget glad for, at rundkørslen snart kan tages i brug.

"Det er noget, vi har arbejdet med siden 2016, hvor vi forudså mere trafik fra Flyvestationen, og at folk, der bor i Sydlejren, ville få sværere ved at komme ud. Det vil også sænke farten og dæmpe støjen på vejen, og vi får markeret, at folk er ved at køre ind i en by," siger Per K. Larsen, der kun har én negativ ting at sige om rundkørslen.

"Den har kostet mig tre flasker rødvin i et væddemål til et andet medlem af Jonstrup89, da jeg tre år i træk har troet, at den ville komme. Den har ikke stået så højt på kommunens ønskeseddel, og måske ville de vente på, at Perimetervejen var færdig først, så det har taget længere tid, end jeg troede," mener han.

Per K. Larsen fortæller, at når både rundkørslen og Perimetervejen, der forbinder Flyvestationen med Jonstrup, er færdig, så ønsker de sig ikke mere i forhold til veje og stier i bydelen.

"Det er en milepæl. Så har vi fået det vejsystem, som vi ønsker os. Nu har vi nået det, som vi har snakket om i så lang tid, og som vi har holdt mange borgermøder om. Folk har haft mange bekymringer for, hvad der skal ske med en fredelig lille bydel, når den bliver udvidet med så mange mennesker. Men vi har et stort engagement i byen, og jeg tror også, at det er derfor, det er lykkedes at få resultater," siger han.