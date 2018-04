Nu er det sommer i Furesø

I onsdags startede sommeren officielt på Furesøbad. Det skete ved, at inspektør Michael Bay Olsen satte sig ind i sin traktor og løftede den første ponton ud i vandet. Her blev de samlet og skubbet over i marinaen, hvor de entusiastiske roere tog den i brug, inden mandskabet fik mulighed for at sætte den fast med jernkæder. Det har været ventet med længsel.