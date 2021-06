Se billedserie Caféen i kulturhuset kommer til at hedde Anaïs Kulturcafé. Pressefoto

Nu er der fundet ny forpagter til caféen i Farum Kulturhus

Det går stærkt for 28-årige Anaïs Drohait, der nu overtager forpagtningen af sin anden café på blot et år

Den nye forpagter af caféen i Farum Kulturhus er nu fundet. Det bliver 28-årige Anaïs Drouhait, der i forvejen driver caféen i Farum Svømmehal, som hun overtog sidste sommer.

Anaïs Drouhait kom til Danmark fra Belgien for seks år siden som universitetsstuderende. Siden er det blevet til en kæreste, en bolig i Farum, en café, et cateringfirma og nu altså også en forpagtning af cafeen i Farum Kulturhus, som hun overtager den 1. august. Den kommer til at hedde Anaïs Kulturcafe.

"Kommunen kontaktede mig og spurgte, om jeg var interesseret. Jeg tænkte lidt over det, men synes, at det er en god mulighed, da jeg allerede driver caféen i svømmehallen, og det går godt," fortæller hun til Furesø Avis.

Fællesspisning Faktisk var caféen i kulturhuset en af de første hun besøgte, efter at være flyttet til Farum. Og allerede dengang havde hun et godt øje til den.

"Jeg tænkte, at den ville jeg gerne selv drive, da den er virkelig hyggelig. Jeg kan også godt lide den kulturelle del, og der er altid en god stemning," mener hun.

Den nuværende forpagter af caféen er Caroline Lanner, der lukker caféen Frk. Fryd den 26. juni. Hun har især fået sat gang i fællesspisninger, koncerter og andre arrangementer i tilknytning til caféen. Hun måtte dog kaste håndklædet i ringet efter et svært år med corona-nedlukning, og hun nåede kun at have caféen åbent i et par uger, før den første nedlukning ramte.

Andre retter Anaïs Drouhait fortæller, at hun vil fortsætte med fællesspisningerne om tirsdagen og med livemusik hver lørdag i forbindelse med brunch.

"Det bliver de to faste aktiviteter, og så kan vi bagefter lave flere. Men i starten vil jeg fokusere på maden, som er min stærke side, og kulturhuset vil hjælpe med at arrangere events," siger hun.

Retterne i caféen kommer til at adskille sig fra menuen i svømmehallen, og bliver i stedet frokostretter som smørrebrød, sydamerikanske empanadas, panini og kager. Det vil også være fra køkkenet i kulturhuset, at hun primært vil drive sin cateringvirksomhed.

Bliver i Farum nu Anaïs Drouhait har med forpagtningen i Farum Svømmehal fået erfaring med at drive café, og derfor skræmmer det hende ikke at overtage endnu en. Det bliver hendes tre deltidsmedarbejdere i caféen i svømmehallen, som gæsterne også vil møde i kulturhuset.

"Jeg har kunne få det til at fungere økonomisk i svømmehallen, og det er gået bedre end forventet på trods af coronakrisen og nedlukning. Jeg var mere stresset, da jeg overtog min første café, men nu har jeg erfaring med det, og jeg ved, hvad jeg skal klare inden åbningen. Jeg kan godt lide udfordringer, og derfor er jeg mere spændt," siger hun.

Nu hvor hun er godt etableret i Farum går tankerne også i retning af huskøb med kæresten.

"Nu er det helt sikkert, at vi bliver," siger hun.

Leder af kulturområdet, Berit Elmark, håber, at der vil blive taget godt imod af den nye forpagter.

"Vi glæder os meget til at byde Anaïs velkommen i Farum Kulturhus. Caféen er hjertet i huset og så vigtig for både alle vores gæster og vores arrangementer, så vi er glade for, at alt er faldet på plads, og håber at alle vil tage rigtig godt imod Anaïs," siger hun.

Alle er velkomne til åbningsreceptionen den 9. august kl. 16-18, hvor der også vil være smagsprøver på caféens retter.