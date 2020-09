Udvalgsformand Tine Hessner (RV, nummer to fra højre) glæder sig over, at der nu er trykket på startknappen for anlæg af den omdiskuterede kunstgræsbane i Hareskovby. Hun håber, den står klar, inden frosten sætter ind.

Nu bliver kunstgræsbane endelig anlagt: »En ægte solskinsdag«

Furesø - 03. september 2020

Klage får ikke opsættende virkning, så der er nu trykket på startknappen for arbejdet med en kunstgræsbane i Hareskovby.

Det er en forsigtig glæde, som formanden for Hareskov IF Fodbold, Jim Midjord, udtrykker. Han har før brændt sig på en for stor og for tidlig jubel, når det kommer til den kunstgræsbane i Hareskovby, som han og klubben har ønsket sig i årevis.

En spritny delvis afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der siger, at en klage fra Danmarks Naturfredningsforening ikke får opsættende virkning, betyder, at arbejdet reelt kan gå i gang uden flere hindringer, og i Furesø Kommune har man allerede trykket på startknappen i håb om at have en bane klar, inden frosten sætter ind. Alligevel tør Jim Midjord ikke række hænderne for højt i vejret.

- Klog af skade, så hopper jeg ikke rundt. Jeg har ikke set en gravemaskine endnu, og jeg ved, jeg vil blive så frygtelig skuffet. Vi vil være sikker på, banen står der, så det bliver en forsigtig jubel for nu, siger han.

Formand for Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt Tine Hessner (RV) er mere eksplicit i sin glæde.

- Som ansvarlig udvalgsformand er det for mig en ægte solskinsdag i dag. Frivillige har knoklet i mange år med dette projekt, og jeg ser frem til en stor styrkelse af både børne-, ungdoms- og voksenfodbolden i Hareskovby. Med kunstgræsbanen ser vi nu en mulighed for at kunne motionere året rundt og bruge skumringstimerne bedre i efteråret. Det er en stor gevinst for lokalsamfundet, hvor fodboldklubben også er et naturligt samlingspunkt, siger hun.

Hun fortæller, at der nu er sat gang i projektet i Furesø Kommune, hvor man har været klar og ventet på et 'go'. Hun håber, banen kan stå klar til vinter.

Kampen for at få en kunstgræsbane i Hareskovby rækker mindst syv og otte år tilbage, men faktisk også helt til midtnullerne, hvor fodboldklubben første gang luftede ønsker om en kunstgræsbane. I foråret 2016 troede man, at det var lige op over, men der gik klagesager og juristeri i den. Den seneste klage fra Danmarks Naturfredningsforening over kommunens tilladelse til nedsivning, tilslutning og udledning af vand fra kunstgræsbane, går på en bekymring for, at der nedsiver forurenende stoffer fra kunstgræsbanen til grundvandet.

Kommunens tilladelse har Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke taget endelig stilling til, og nævnet understreger, at en eventuel udnyttelse af tilladelsen inden nævnets afgørelse foreligger, sker på egen regning og risiko.

Det har ikke været en bekymring for Tine Hessner, fortæller hun.

I forhold til de miljømæssige udfordringer er jeg tryg, og vi må også læse nævnets delafgørelse som sådan. Grænseværdier bliver ikke udfordret og der skal naturligvis ikke anvendes tø-midler eller andet. Der er bred politisk opbakning til den her bane, og den udgør ikke nogen miljørisiko, siger hun.

For Hareskov IF Fodbold vil etableringen af den længe ventede kunstgræsbane ikke bare være kulminationen på en opslidende proces, der har trukket kræfter hos de frivillige.

Det vil også være en særdeles tiltrængt fodboldbane, der løser en række udfordringer.

- Primært vil det give os, at vi kan rent faktisk kan kalde os en fodboldklub i Hareskov. Som det er nu, er vi der stort set kun fem måneder om året, for det er der, vores baner er åbne. Vi er vel nærmest den eneste klub i Storkøbenhavn, der stadig render rundt på en grusbane. Fodbold er blevet en helårssport, og det giver en unik mulighed for at spille fodbold hele sæsonen. Der er det jo nødvendigt at have en spilbar bane, og det er utopi at tro, man kan have en snorlige græsbane hele året, siger Jim Midjord.