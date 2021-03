Nu bliver gadelyset med LED

led-belysning Da budgettet sidste efterår blev vedtaget, besluttede flertallet i byrådet i Furesø Kommune at udskifte vejbelysningen i kommunen fra konventionelle lyskilder til LED. Forleden satte udvalget for natur, miljø og grøn omstilling så pennestrøg på, at den første omgang penge til udskiftningen bliver en realitet. I alt bliver der i 2021 frigivet 15,7 millioner kroner.