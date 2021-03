Se billedserie Glade FC Nordsjællandspillere efter superligakampen mellem FC Nordsjælland og SønderjyskE på Right to Dream Park, søndag den 21. marts 2021. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Norsk stjernefrø sendte FC Nordsjælland i mesterskabsspillet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Norsk stjernefrø sendte FC Nordsjælland i mesterskabsspillet

Sejr over SønderjyskE, to mål af en norsk himmel­stormer og resultater, der flaskede sig, betyder, at FC Nordsjælland er i mesterskabsspillet

Furesø - 24. marts 2021 kl. 14:04 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Lige efter kampen mod SønderjyskE søndag kunne spillere og trænere fra FC Nordsjælland lade jublen slippe løs. 2-1 stod der på tavlen ved slutfløjt efter to mål i første halvleg af den blot 16-årige nordmand Andreas Schjelderup, og da AaB samtidig tabte hjemme, var FC Nordsjælland i top seks og mesterskabsspillet.

De to mål faldt efter hver sin dribletur af Andreas Schjelderup. Ved det første tørrede han SønderjyskEs Jeppe Simonsen på kanten af feltet og sendte et tørt hug afsted, der tog fjerneste stolpe og endte inde i nettet. Ved det andet fik den unge mand sat tre markspillere plus målmanden tæt under mål, inden han sluttede den iskolde dribletur med en inderside.

"Det gik så hurtigt. Jeg kan faktisk ikke huske målene. Det var instinkt. Nu skal jeg se det igen på video," sagde den Andreas Schjelderup efter kampen til journalister.

" Jeg er glad for de tre point og for, at vi endte i top seks," sagde han også.

Hans træner, Flemming Pedersen, var glad for, at hans unge hold endte i top seks.

"En stor del af forklaringen er, at selvom SønderjyskE har et mere erfarent hold, så var de nervøse. Det strålede ud af dem. Så vi fik lov til at sætte os på kampen og fik scoret et par gode mål. Mentalt er vi stærke. Vi har en god kultur. Nogle har ment, at vi mangler en vinderkultur, men kampen i dag er netop udtryk for vinderkultur. Vi bliver gode, når der er pres på os," sagde Flemming Pedersen oven på, at en spiller på blot 16 år havde sikret FC Nordsjælland mesterskabsspil.

"Når vi ser et stort potentiale, så giver vi spilletid. Og med spilletid bliver potentialet forløst. Han scorede et flot frisparksmål mod Lyngby, og vi har også set tendenser i de seneste kampe. Det er en hel speciel spiller, og hans topniveau kan blive helt vildt. Han ender i toppen i en af top fem-ligaerne. Det er en god fodboldhjerne, der sidder på ham," sagde Flemming Pedersen.

Anfører Magnus Kofod Andersen spillede igen en fin kamp på midtbanen, og han var også glad for resultatet.

"Vi fik ikke den bedste start i foråret med to nederlag. Men Det viser også, hvor meget vi har rykket os mentalt," sagde han.

SønderjyskE kunne selv med blot et enkelt mål mere og uafgjort have endt på Nordsjællands plads, men anføreren havde troen under kampen, fortalte han.

"Jeg synes ikke, vi gik i panik, da de udlignede, men det er da klart, at vi gerne ville have lukket det før. Omvendt synes jeg, at vi har en tro og vilje til, at det skulle lykkes."

"Vi må sige tillykke til FC Nordsjælland, der har en imponerende talentfabrik. I dag er det en 16-årig knægt, der ødeligger det for os. Vi er tæt på at levere det, der skal til i anden halvleg og få det ene mål, vi skulle have brugt. Men vi må også erkende, at vi ikke er så langt, at vi kan række ud efter top seks," sagde SønderjyskEs træner Glenn Ridersholm efter kampen.