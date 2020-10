Bettina Ugelvig Møller (S) mener, at der skal være mere uddannet personale i børnehaver og vuggestuer. Foto: Louise Mørch Vilster

Normeringer i daginstitutioner skal på dagsordenen

Der bliver alligevel ikke besparelser på vuggestuer og børnehaver i næste års budget. Både S og EL vil i gang med at lægge en plan for bedre normeringer og mere uddannet personale

Furesø - 10. oktober 2020

normering Først stod børnehaver og vuggestuer til at skulle spare 1,7 million kroner over de næste to år, men de besparelser er nu sløjfet. Og i stedet for at skære ned, har partierne aftalt at tilføre dagtilbudområdet en million kroner til bedre normeringer ud over det, som kommunen i forvejen får fra staten.

"Vi har været inde og kigge på høringssvarene, som der er kommet rigtig mange af på dagtilbudsområdet. De var velargumenterede, og der stod blandt andet, at der skulle speedes op på normeringerne," siger Bettina Ugelvig Møller (S), formand for Udvalget for dagtilbud og familier.

Enhedslisten gik med Der var oprindeligt lagt op til besparelser i form af flere lukkedage, opsigelse af kutymefridage til medarbejdere og tilpasning af åbningstider i institutionerne. Men de er nu fjernet. Det bliver i stedet op til bestyrelserne i dagtilbuddene at beslutte, om de vil øge antallet af lukkedage - og bruge besparelsen på bedre normeringer - eller ej. Derudover er det besluttet, at dagtilbuddene selv kan beholde den ressourcebesparelse, der måtte komme ved at færre institutioner har udvidet åbningstider.

Det er Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten der står bag budgetaftalen. Enhedslisten sprang til i sidste øjeblik, og det er især de fjernede besparelser på dagtilbudområdet, der har gjort forskellen for Øjvind Vilsholm.

"Jeg gik med i aftalen, fordi vi fik løftet dagtildbusområdet og fik besparelserne helt væk. Derudover er der også mange andre besparelser, der er fjernet, på især ældreområdet, hvor det så helt galt ud," siger han.

Bedre normering Furesø Kommune fik i år fire millioner kroner ekstra fra staten til bedre normeringer, som fremover bliver en fast del af budgettet. Derudover regner Bettina Ugelvig Møller med at Furesø vil få knap en million kroner ekstra fra næste år. Det er endnu ikke afgjort, da forhandlingerne stadig er i gang på Christiansborg.

"Når man starter med at få fire millioner kroner i år, er det lidt fladt at få så lidt til næste år. Men i 2022 forventer vi at få mere fra staten," siger hun.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i Furesø gennemsnitligt er 3,3 børn per pædagog i vuggestuerne og 6,3 børn per pædagog i børnehaverne. Det er BUPL, der har opgjort tallene fra Danmarks Statistik, hvor de har fratrukket lederne i institutionerne. Til sammenligning er der i hele landet en normering på 3,3 i vuggestuer og på 6,5 i børnehaver. I Furesø har politikerne ikke aftalt, hvornår kommunen skal være i mål med normeringer på 3:1 og og 6:1, som de for eksempel har i København og Frederiksberg Kommune. Men det skal de snart i gang med at tale om, mener Bettina Ugelvig Møller.

"Det er relevant at komme i gang med den snak. Vi ligger pænt i forhold til kommunerne omkring os, men det er stadig noget, vi skal have prioriteret. Selvom jeg gerne vil være meget mere ambitiøs, synes jeg, vi er i et ok tempo. Men jeg tror ikke, det er realistisk, at vi når det til 2025," siger hun med henvisning til de nationale mål for normeringer.

Uddannet personale Også Øjvind Vilsholm mener, at de i udvalget skal i gang med en plan for at opnå bedre normeringer.

"Nu skal vi til at regne på det, og se hvor meget vi mangler for at opnå minimumsnormeringer. Det er noget, jeg vil sætte på dagordenen," siger han.

Når det gælder uddannet personale i Furesøs vuggestuer og børnehaver, ligger kommunen dog under landsgennemsnittet, hvor andelen er 57 procent. I Furesø er dsamlet i vuggestuer og børnehaver 53 procent uddannet personale.

"Vores ambition er at have 60 procent uddannet personale, så det skal vi have gjort noget ved. Det er institutionerne selv, der bestemmer, hvad pengene skal gå til, og jeg har stor respekt for vores ledere, men jeg bliver bekymret, hvis de ikke ansætter uddannet personale. Jeg ved, at de i nogle institutioner arbejder med at få medarbejdere op i tid, men jeg vil bede om tal for, hvilke nye medarbejdere vi får," siger Bettina Ugelvig Møller.

Udsatte børn De ekstra penge fra staten til at styrke normeringerne er især gået til flere hænder i institutioner med mange socialt udsatte børn. Men de nye midler som byrådspolitikerne har afsat, og det ekstra som de får fra staten, skal spredes ud til alle institutioner, mener Bettina Ugelvig Møller.

"Vi har priorteret sociale normeringer, vi fik puljen fra staten, men jeg kan høre, at der er et stort ønske om et boost over hele linjen. Der er især nogle institutioner, hvor det halter på vuggestuerne. Men jeg synes, det er rart, at vi som kommune selv har haft en mulighed for at prioritere," siger hun.

Normeringer i Furesø Der er 3,3 børn per pædagog i vuggestuerne

Der er 6,3 børn per pædagog i børnehaverne

Der er 57 procent uddannet personale i daginstitutionerne