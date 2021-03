FC Nordsjællands Magnus Kofod Andersen under superligakampen mellem FC Nordsjælland og AaB på Right to Dream Park i Farum. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Nordjysk deler på kunstgræsset: FC Nordsjælland spillede 2-2 med AaB

Det var dog istedet teenageren Tochi Chukwuani, der kort tid efter kunne score til 1-0 for hjemmeholdet. AaB kom dog igen ved scoring fra en anden teenager, Tim Prica, der dog fik underkendt sit mål i første omgang for offside. Kontroversielt nåede dommeren at dømme offsiden, og den dom skulle efter reglerne egentlig have stået ved magt, men efter VAR-tjek pegede dommeren på midterpletten. FC Nordsjælland har senere valgt ikke at indgive protest.