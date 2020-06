Filialdirektør i Nordea, Gitte Svenningsen, kom forbi Hareskovhallen med dankortet, som sikrer Hareskov Fitness et støttebeløb på 50.000 kroner fra Nordea-fonden. Foto: Mikkel Kjølby

Nordeafonden støtter Hareskov Fitness

Furesø - 08. juni 2020 kl. 20:07 Af Mikkel Kjølby

Hvis ellers corona-situationen vil lege med, så åbner Hareskov Fitness den 1. september.

En arbejdsgruppe med base i Hareskov IF Fodbold kom på ideén om foreningsfitness i Hareskovhallen, hvor et 70 kvadratmeter stort motionslokale indrettes til formålet.

Opbakningen til projektet er overvældende. Ikke kun fra lokalbefolkningen, men også fra Furesø Kommunes side og nu også fra Nordea-fonden.

Filialdirektør i Furesø, Gitte Svenningsen, var tirsdag eftermiddag forbi Hareskovhallen, hvor ildsjælen Jacob Krarup stod klar til at tage imod et papdankort med 50.000 kroner.

- Hareskov Fitness er et godt initiativ. Det er en flok ildsjæle, som gør noget for andre. Støttebeløbet går til selve projektet, som vil komme så mange til gode, siger Gitte Svenningsen.

- Jacob Krarup glæder sig over støtten.

- Støtten betyder, at vi kan realisere de drømme, vi har, siger Jacob Krarup, som understreger, at projektet ikke kun er for fodboldklubben men for alle i lokalområdet.

- Det er ikke et projekt kun for Hareskov IF Fodbold, men for hele Hareskovby. Vi vil have unge, voksne og seniorer ind og lave fitness, forklarer Jacob Krarup.

Med det flotte tilskud fra Nordea-fonden er det samlede beløb indsamlet fra fonde og puljer oppe på 175.000 kroner.

- Vi er næsten på plads med en udstyrsleverandør og har en fin dialog med Furesø Kommune om at etablere et vindue ind til fitnesslokalet. Det vil gøre det meget bedre at opholde sig i rummet. I det hele taget håber vi, at Hareskov Fitness kan være med til at skabe liv i Hareskovhallen, fortæller Jacob Krarup.