Norahs træningsflid gav DM-guld

Utallige timers træning gav søndag eftermiddag kontant udbytte for 13-årige Norah Jeppesen fra Farum. Ved de danske mesterskaber for ungdomssspillere i Greve Idrætscenter vandt hun to danske mesterskaber og tog en enkelt bronzemedalje.

Norah Jeppesen levede op til favoritværdigheden i U13-damesingle ved at vinde mesterskabet uden at tabe et eneste sæt. Finalen blev vundet med 21-17, 21-14 over Sarah Skriver fra ABC Aalborg. De to spillede sammen i damedouble, og det samarbejde kastede endnu en guldmedalje af sig. I mixeddouble tog Norah Jeppesen en bronzemedalje sammen med Alexander Ringbæk fra Hillerød.