Nora om bagedysten: Den fedeste oplevelse

"Vi hyggede os helt vildt," fortæller den 14-årige bagedystdeltager, hvor hun nåede semifinalen

25. april 2021

14-årige Nora fra Værløse glippede lige nøjagtig finalen i dette års udgave af 'Den store juniorbagedyst', hvor dygtige bagere fra hele Danmark har prøvet sig af i samme format som de voksnes udgave.

Det blev til en plads i semifinalen for Nora, der tager en masse ting med sig fra oplevelserne med at have været med i programmet.

"At deltage i juniorbagedysten er noget af det fedeste og hyggeligste jeg nogensinde har prøvet! Ugerne hvor vi filmede programmerne var virkelig intense og vi stressede allesammen rundt men alligevel glædede jeg mig hver gang til at komme tilbage til teltet. Man lærer så ubeskrivelig meget i løbet af så kort tid når man filmer sådan et program," fortæller Nora i en mail til Furesø Avis.

Bager meget Nu, hvor Nora er hjemme igen, bruger hun stadig de ting, hun har lært i programmet.

"Selvfølgelig lærte jeg sindssygt meget bageteknisk som jeg efterfølgende har brugt en masse herhjemme, for jeg bager godt nok meget for tiden. Samtidig lærte jeg også en masse om hvordan sådan et program bliver filmet og hvor mange mennesker der egentlig er nødvendige for at det bliver helt perfekt," skriver hun og fortæller, at alle i programmet hyggede sig med at deltage.

"Der var så mange med forskellige aldre og forskellige roller men alligevel føltes det så naturligt at vi alle sammen hyggede os helt vildt sammen. Derfor var jeg også ekstremt ærgerlig over at jeg skulle forlade de andre lige inden finalen, for det kunne have været så fantastisk lige at have fået det sidste med. Heldigvis har folk efterfølgende været så søde imod mig, både venner og familie, men også mennesker jeg sket ikke kender har skrevet til mig og sagt at de hepper med. Det er jeg virkelig taknemmelig for! Specielt når man filmer første sæson af et program er det virkelig spændende at finde ud af hvordan folk tager imod det, og det har simpelthen været så overvældende."

Har skrevet meget sammen

Deltagerne i juniorbagedysten holder stadig kontakten - om end ikke ved at mødes, så ved at skrive meget sammen, fortæller Nora.

"De andre syv deltagere er helt specielle for mig, både fordi vi har fået den her oplevelse samen men også fordi de bare forstår mig som ingen andre. Vi har alle sammen set hinanden både når vi har været vildt begejstrede og når man har følt at verden var ved at bryde sammen. Desværre er der jo også en masse coronaregler for tiden så vi har ikke kunne ses så meget, dog har vi skrevet en masse sammen og jeg har også snakket med dem over telefonen mange gange. Jeg elsker at vi holder kontakten for de betyde noget helt særligt alle sammen."

Finalen vises lørdag på DR1.

