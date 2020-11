Nissen rejser rundt i Farum Kulturhus

Ideen kommer fra sangen "En lille nisse rejste", hvor turen for den bette karl går fra Farum. Her står nissen på en sporvogn, fortæller Zanne Jahn, og så går turen ellers videre til Grønland, Mongoliet og Afrika, inden turen igen går hjem til Farum.

Under sin "rejse" møder nissen derfor blandt andet mongolske krigere og afrikanske nisser. Og inden, at nissen rammer Farum igen, skal han forbi et hav, hvor han ser sit eget spejlbillede. Alt sammen for at sige, at uanset, hvor man rejser, så finder man det, man leder efter, inde i sig selv.