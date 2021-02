Se billedserie Ninna Verland med "Trille", der senere skulle have ordnet noget med en tand.

Ninna skal overtage Farum Dyreklinik: Det har hele tiden ligget i kortene

Dyrlæge Ninna Verland ejer nu en tredjedel af Farum Dyreklinik. Med tiden skal hun overtage helt fra de oprindelige ejere og overvejer, om klinikken skal flytte.

Furesø - 27. februar 2021 kl. 13:37 Af Jens Berg Thomsen (tekst og foto) Kontakt redaktionen

Ninna Verland har haft sin gang på Farum Dyreklinik siden år 2000. Først med rengøring som arbejdsområde og som assistent, mens hun var ved at blive dyrlæge selv. Og ved det seneste årsskifte har hun nu købt sig ind i en tredjedel af klinikken, og med tiden er planen, at hun skal overtage det hele.

"Da jeg begyndte, fik vi hurtigt et godt forhold, og vi har talt længe om, at jeg skulle overtage en dag. De indledende snakke begyndte for alvor for to år siden, for der er mange ting, man skal tage hånd om ved et generationsskifte," siger Ninna Verland.

"Det har altid ligget i kortene, at jeg skulle overtage. Vi har et godt samarbejde, og der er god jargon. Vi er meget ens i måden at tænke på, men vi er også meget forskellige. Vi supplerer hinanden godt."

Sammen med Agnete Vang, der har ejet klinikken siden 1986 og Claus Nicolet, der kom til i 1990, er Ninna Verland nu ligeværdig partner med de to andre.

"Claus og Agnete kunne se, at jeg har den samme ånd. Det er et familiært sted. Man bliver mødt af nogen, der kender ens navn og ved, hvad man måske lavede i sidste weekend. At man har en meget personlig betjening her. Det er edet primære. Vi er kundeorienterede og glad for at snakke med mennesker. Det er vigtigt, selvom man selvfølgelig også skal være en dygtig dyrlæge, men hvis man vil drive en god forretning, så er det vigtigt at være kundeorienteret. Det er det billede, der passer ret godt på os alle tre," siger Ninna Verland.

Har haft drømmen længe

Det er en drøm, der går langt tilbage at have sit eget sted og være selvstændig for Ninna Verland.

"Det er en milepæl, at jeg har nået det nu. Jeg har kunnet lide stedet her, lige fra jeg begyndte på studiet. At kunne kalde det sit eget, er en drøm. Vi har talt om det i mange år, men jeg skulle også lige have økonomien på plads. Claus og Agnete ville gerne have, at det var mig, der skulle overtage, og jeg har stor respekt for den måde, de har gjort det på," siger Ninna Verland.

Farum Dyreklinik har omkring 10.000 kunder i kartoteket, men det er selvfølgelig ikke alle, der frekventerer stedet lige tit.

"Vi mangler ikke noget at lave. Folk kommer her faktisk mere, end de plejer. Jeg tror, de ser deres dyr mere i hverdagen under omstændighederne lige nu, og der er også flere gåture, og så ser der flere uheld," siger Ninna Verland.

Samtidig har mange anskaffet sig et kæledyr efter nedlukningen.

"Der er rigtig mange, der får kæledyr. Der er så mange hundehvalpe og kattekillinger. Og så er en ny trend hjemmekaniner, hvor kaninen går løs rundt i huset. Lidt lige som en kat. Vores branche lider ikke specielt meget under det her," siger hun.

Kommer til at tage 5-6 år

Selve overtagelsestidspunktet er ikke på plads i skrivende stund, og både Agnete Vang og Claus Nicolet arbejder fortsat i dyreklinikken men har trådt lidt tilbage på beslutningsniveauet.

"Når man er ung, så har man 117 ideer, og der er Claus og Agnete gode til at fortælle mig, at jeg bare skal føre tingene ud i livet," siger Ninna Verland.

"Konkret kunne jeg godt tænke mig noget større at have klinik i. Vi er tre dyrlæger nu, og de har været vant til at være to, så det er helt naturligt, at der mangler noget plads. Men det skal være her på Farum Hovedgade. Her hører vi til. Det er vores gade," siger hun og fortæller, at bygnignen på Nygårdsvej har huset mange ting som et vaskeri og har været politistation. Arresten har været, hvor dyreklinikken i dag har toilet, fortæller Ninna Verland.

"Vi skal helst ligge tæt på stationen, for vi har kunder fra hele Nordsjælland. Claus er øjenpaneldyrlæge, og dem er der få af i Nordsjælland, mens Agnete er hudspecialist, så vi får også henvist patienter mange steder fra den vej," siger Ninna Verland, der selv har eksotiske dyr som sit foretrukne område, særligt papegøjer.

"Vi har hver vores områder og komplimenterer hinanden fint," siger hun.

Det er planen, at Agnete Vang og Claus Nicolet på længere sigt skal gå ned i tid frem mod den endelige overtagelse.

"Vi har ikke aftalt det præcist endnu, men planen er, at de skal trappe ned over årene, og så skal vi jo nok have ansat en ny dyrlæge her på et tidspunkt," siger Ninna Verland.