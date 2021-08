Se billedserie Niels Jørgen Bak Nielsen fik i 1993 et brev med en skitse af en Balineisks Prahus. For fire år siden købte han en nedslidt båd. Efter hundredevis af timers arbede med restaurering af båden er den klar til at blive søsat på søndag. Foto: Mikkel Kjølby

Niller søsætter sin drøm om en balinesisk fiskerbåd

Furesø - 05. august 2021 kl. 12:41 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

FARUM: Niller med overskægget kaldes han indenfor kanosporten, men i Fuglsangpark i Farum kaldes han blot Tømrer-Niels.

Det er der god grund til. For den tømreruddannede Niels Jørgen Bak Nielsen gør flittigt brug af værkstedet i fælleshuset. Han har brugt fire år og hundredevis af arbejdstimer på at sætte en balinesisk fiskerbåd i stand. På søndag forlader båden værkstedet for at blive søsat ved Furesøbad, hvor den har fået bådplads hos Farum Sejlklub.

- Det er træmanden og kanoroeren, der har drevet værket. Jeg har brugt hundredevis af timer på at renovere båden. Det er mit livsværk, siger Niels Jørgen Bak Nielsen og fortsætter:

- Jeg har altid drømt om og været fascineret af sådan en udrigger. De er lavet til at sejle flere tusind sømil over oceanerne.

Interessen for bådtypen Balinesisk Prahus stammer helt tilbage fra 1993, hvor han pr- brev modtog en skitse af bådtypen. En del år senere stødte han til sin store overraskelse på bådtypen, da han roede en tur ved Vaserne i Holte.

En familie havde fået den transporteret hjem fra Indonesien. Niels Jørgen betragtede ofte båden, som efterhånden faldt mere og mere sammen og til sidst lå på siden i noget mosevand.

- Til sidst fik jeg lov til at købe båden for et symbolsk beløb. I starten arbejdede jeg på båden ved søen, men for nogle år hjalp nogle venner med at få slæbt den hjem til værkstedet, fortæller Niels Jørgen Bak Nielsen.

Og så det ellers gået stille og roligt fremad med renoveringen. Det meste af træet blev udskiftet med nyt mahognitræ, to lange bambusrør blev købt hjem gennem en planteskole, og et nyt sejl blev fremstillet af Produktionsskolen i Roskilde, det hele er lavet uden at slå et eneste søm i træværket.

- Det skal kunne give sig alt sammen. Det hele bindes sammen med reb, når vi samler båden, forklarer Niels Jørgen, som mest af alt har nydt den håndværksmæssige udfordring.

Niels Jørgen Bak Nielsen har roet kano, siden han var 13 år, og sluttede karrieren med en DM-guldmedalje i 2019. Få måneder senere blev han ramt af muskelgigt og måtte lægge padlen på hylden. Nu er han for første gang i sit liv blevet medlem af en sejlklub. Farum Sejklub har nemlig været hjælpsomme og imødekommende, da Niels Jørgen henvendte sig for at finde en bådplads til den fire meter lange båd.

Søndag den 8. august klokken 14.00 sker det så. Furesøbad får en ny farvestrålende og anderledes beboer, når Niels Jørgen og vennerne sætter den i søen. Det bliver efter indonesisk tradition med ofring af ris, røgelse og blomster til guderne og fornemt besøg. Niels Jørgens nabo, borgmester Ole Bondo Christensen, ønskede at markere den store dag, og har inviteret den indonesiske ambassadør Dewi Savitri Wahab til søsætningen. Ambassadøren får æren af at male den sidste del af udsmykningen på båden, men den første tur på vandet er reserveret til nogle ganske særlige mennesker.

- Min gode venner Thomas, Christian og Henning har hjulpet mig med båden og får den første tur på vandet, siger Niels Jørgen Bak Nielsen, som forudser mange gode timer på den spektakulære båd

- Jeg vil invitere mine venner og bekendte med ud på en tur, men den skal også bruges til at fiske fra. Det er jo det, den er lavet til. Senere hen vil jeg gerne have den en tur ud på Roskilde Fjord, siger Niels Jørgen.