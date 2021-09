Nicklas Bjaaland har de seneste 24 dage arbejdet fra tidlig morgen til sen aften som Chef de mission ved de Paralympiske Lege i Tokyo. Foto: DIF

Nicklas sørgede for at alt klappede til Paralympiske Lege

37-årige Nicklas Bjaaland fra Værløse er netop hjemvendt fra de Paralympiske Lege i Tokyo som chef de mission

Furesø - 10. september 2021 kl. 15:50 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det er dagen derpå, da Furesø Avis ringer til 37-årige Nicklas Bjaaland. Han landede sent mandag eftermiddag med et fly fra Tokyo efter at have stået i spidsen for den danske delegation til de Paralympiske Lege. Det endte med tre guldmedaljer, en sølv og en bronzemedalje, og dermed indfriede atleterne målsætningen om fem-syv medaljer til Danmark.

Men for at de 25 atleter har haft ro til deres sport, er det afgørende, at alt omkring dem fungerer, og det er her, at Nicklas Bjaaland kommer ind i billedet. Han er tidligere officer i Forsvaret, og er født og opvokset i Værløse, hvor han for seks år siden flyttede tilbage med sin hustru. De har sammen to børn på tre og seks år.

Skadede veteraner De sidste år i Forsvaret arbejdede Nicklas Bjaaland som projektleder på Forsvarets Para-idrætsprojekt for skadede veteraner. Han arbejdede også med deres deltagelse til Invictus Games, som er et internationalt sportsstævne for soldater og veteraner med psykiske eller fysiske skader.

"Det gav derfor mening at søge over til Danmarks Idrætsforbund, DIF, og kort tid efter kom stillingen som Chef de mission, hvor jeg laver det samme bare i en noget større ramme," fortæller han.

Det er derfor første gang, at han har stået i spidsen for danske delegation, og der har været nok at se til med de skærpede corona-restriktioner.

"Der har været en masse logistik forbundet med det, og oveni det så har vores fly-logistik været ændret mange gange, da der har været ændrede regler for, hvornår vi må være der, og hvornår vi skal hjem igen. Der er mange ting, der har ændret sig undervejs, men i virkeligheden skal vi være glade for, at det blev gennemført, og forholdene har været rigtig gode," fortæller han.

Derudover har der været restriktioner på, hvem der måtte komme og se atleterne konkurrere, og derfor måtte der tænkes anderledes for at holde liv i sammenholdet og opbakningen.

"Normalt kan atleter tage ud og heppe på de andre sportsgrene, men det har der ikke givet samme adgang til på grund af coronarestriktionerne. Derfor har de andre ventet på dem, hvor vi boede, og de blev klappet ind, hvis de havde fået medaljer. Vi har prøvet at vise opbakning til hinanden," siger han.

Husker sammenholdet Nicklas Bjaaland fortæller, at han har arbejdet fra tidlig morgen til omkring midnat de seneste 24 dage.

"Folk er trætte, men sådan er det i en periode. Vores opgave er, atleterne ikke skal bekymre sig om alle detaljerne, og derfor arbejder vi meget, så de har optimale betingelser til at konkurrere," siger han.

Og selvom Nicklas Bjaaland forhåbentlig kan se frem til en velfortjent pause, så venter de Paralympiske Lege allerede til marts i Beijing, hvor der konkurreres i vinter-disciplinerne.

"Det bliver en noget mindre delegation, men vi er allerede i gang med planlægningen," siger han.

Længere fremme handler det om de Paralympiske Lege i Paris om kun tre år, hvor han glæder sig over, at der ikke bliver tidsforskel. Nicklas Bjaaland synes generelt, at der har været en god dækning i de danske medier af de Paralympiske Lege i Tokyo, og når han ser tilbage er det især sammenholdet i den danske delegation, han husker.

"Folk har støttet op omkring hinanden og om de sportslige præstationer. Ud over medaljerne har der også været mange gange, hvor det var tæt på, og at opleve det og de sportslige sejre har været fantastisk," slutter han.