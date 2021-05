Nick Allentoft har i årtier haft en brændende interesse for den offentlige sektor og udgivet magasiner og hjemmesider om emnet. Nu skal han rådgive sociale aktører gennem Trap Consulting.

Nick Allentoft får ny rolle

Furesø - 03. maj 2021 kl. 14:52 Kontakt redaktionen

- Aktører på socialområdet er mere udfordret end nogensinde efter debat om profitforbud og flere skandalehistorier. Vejen frem er kommunikation, åbenhed og mere samarbejde, siger Nick Allentoft, der er ny partner hos TRAP Consulting.

TRAP Consulting kom til verden for tre år siden i Køge, da indehaver Flemming Trap Højer efter mange år i den offentlige sektor kunne se, at der var et behov for betydningsfuld rådgivning til botilbudsområdet. Virksomheden hører stadig hjemme i Køge og regnes i dag som er en af landets førende rådgivere af sociale tilbud med en stor kundeskare og har i dag seks partnere med forskellige spidskompetencer.

Nick Allentoft skabte Furesø-visionen og var i en årrække byrådsmedlem i Furesø Kommune. Han skabte mediet DenOffentlige og er kendt for bogen Velfærdsillusionen.

- Det er vores erfaring, at sociale tilbud kan være nok så professionelle og have fuldstændig styr på tilsyn og faglighed, men banker presse eller pårørende først på med en negativ historie, så ser vi desværre, at faglighed ligegyldig. Samtidig er det vanskeligt at finde kommunikationsrådgivere med erfaring og indsigt i socialområdet. Det har vi fundet med Nick, som jeg håber mange både nuværende og nye kunder vil trække på fremover, siger Flemming Trap om sin nye partner.

Hos TRAP Consulting vil Nick Allentoft bidrage til, at kunderne får en klar og tydelig kommunikationsstrategi og dermed klarere profil og medvirke til, at socialområdet får de gode historier frem. For socialområdet er bedre end sit rygte.

- Den seneste tids dårlige historier i pressen, heraf en del baseret på gamle og forkerte eller forvredne data og politisering har stigmatiseret store dele af socialområdet de senere år, og det er ikke rimeligt. Brodne kar skal naturligvis afsløres, og det bliver de i høj grad allerede af socialtilsyn og sektorens egne aktører, der udmærket ved, hvem, der er banditterne. Medierne skal selvfølgelig skrive om skandalerne, men hvor ville det være godt, hvis det skete på oplyst og sagligt grundlag, siger Nick Allentoft.

- Jeg har et stort ønske om at være med til at påvirke socialsektoren til det bedre, og med min rolle hos Trap Consulting bliver det muligt. Vi skal have mere åbenhed, mere kommunikation og mere samarbejde mellem aktørerne for at bryde udviklingen, siger Nick Allentoft.