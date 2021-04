Netto udvider på Farum Bytorv

Nettobutikken på Farum Bytorv får lidt mere plads at gøre godt med. Nogle har måske bemærket, at der er sat hegn op rundt om butikken, og at der står nogle byggematerialer rundt om murene, og det skyldes, at butikken vokser med 120 kvadratmeter - heraf 108 kvadratmeter butiksareal.