Netto i Værløse genåbner med nye farver og indretning

butiksliv Når Netto-butikken på Kirke Værløsevej 6-8 i Værløse genåbner 18. november er det med ny indretning, nye farver og et særligt fokus på frugt og grønt og nemme måltider.

Således vil frugt- og grønt-afdelingen spille en mere bærende rolle, ligesom convenience-varer vil få sin egen sektion, så det er nemt for alle at finde de nemme måltider.

Slip for køen ved kassen

Desuden har man indført Scan&Go, hvor man via sin smartphone selv scanner og betaler sine varer, mens man køber ind og slipper for at stå i kø ved kassen.