Neslihan takker for hjertevarmen

- Jeg står nu med oprejst pande og ser tilbage på en imponerende valgkamp. Skæbnen ville at jeg skulle have et stærkt team, bestående af personer, hvoraf langt de fleste ikke kendte hinanden. Det er et privilegium at have vundet deres tro på og anerkendelse af min person. Alverdens politiske mandater kan for mig ikke måle sig med en sådan gave, som jeg har fået i hele dette forløb, lyder det fra den tidligere socialdemokrat.