Se billedserie Skovløber Jens Trier svinger motorsaven i bestræbelserne på at veteranisere træerne og skabe grobund for biodiversitet.

Send til din ven. X Artiklen: Naturstyrelsen skader træer- men med vilje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturstyrelsen skader træer- men med vilje

Furesø - 14. december 2020 kl. 14:13 Kontakt redaktionen

Mange skovgæster kan i disse dage opleve et helt usædvanligt syn i flere statsskove.

Det er synet af skovarbejdere, der skærer dybe huller i levende træer, skærer bark af i strimler, tænder bål ved træernes rødder, så flammerne slikker op af stammen på træerne, sprænger huller i stammerne eller sprænger grene helt af med dynamit.

Skovrider Kim Søderlund kan oplyse, at Naturstyrelsen netop nu har ekstra fokus på at skabe øget biodiversitet og derfor er i gang med at skabe levemuligheder for så mange arter som muligt. En af de bedste metoder at speede den proces op på er ved "at veteranisere".

- Når vi veteraniserer et træ, efterligner vi de naturlige hændelser, et træ bliver udsat for i løbet af et langt liv, det kan være i form af lynnedslag, sygdom, spættehuller, vind og vejr. Når vi helt bevist påfører træet skader ved eksempelvis at fjerne en ring med bark eller lave et hul i stammen med en motorsav, skaber vi en masse mulige levesteder for f.eks. flagermus og fugle. Hvis vi sammenligner vores nuværende skove med de gamle danske urskove, så er en af de helt markante forskelle manglen på det døde træ. Der findes en hel hær af nedbryder, som lever af det døde ved. Det er både svampe, insekter og bakterier, som har manglet levesteder mange steder i den moderne skov, forklarer skovrider Kim Søderlund.

Et andet formål med hele projektet er at fælde de træer, der nu er ved at vokse op så de skygger for eksempelvis gamle ege.

- Ved at skabe lys og luft om egene får de forhåbentlig et ekstra langt liv, hvor de vil brede kronen ud og skabe levesteder både i selve kronen, i den furede bark og i huller og revner. Hvor specielt bøgetræer og ahorn vokser op i kronen på egene, fældes bøgene og de meget skyggende ahorn, hvis det er muligt uden at ødelægge de gamle ege. Hvis det ikke er muligt at fælde, påfører vi dem skader i barken, så de hurtigt går ud og derved langsomt knækker kviste og grene af. Egene er nemlig truet af opvoksende bøge og ahorn. Ved at fælde disse træer omkring de gamle ege sikrer vi os både, at der bliver levesteder og rigere natur og ikke mindst, at egene bevares, uddyber Kim Søderlund.

- Træerne, der veteraniseres, får derved et kortere liv, men til gengæld vil de danne rammerne for en mængde andet liv - vi er altså ved at skabe muligheder for at øge biodiversiteten med stormskridt, samtidig med at vi hjælper egene til at få et langt liv.

På sigt vil skovene få åbne huller i trækronerne, hvor solens lys kan komme til jorden, så en masse urter og dyr kan få bedre betingelser.

Men veteranisering er nu ikke noget nyt i Naturstyrelsen. Veteranisering af træer indgår allerede i den naturnære skovdrift i statens skove. Men det er noget nyt, at man kan se veteranisering så massivt og omfattende som nu. Alle træerne, der fældes, vil blive liggende tilbage på skovbunden for at tilgodese de mange arter af svampe og insekter, der er knyttet til livet i dødt træ.

Foreløbig kan man møde veteranisering i Nørreskoven, Farum Lillevang, Ganløse Ore og Ryget samt Jægersborg Hegn

Senere vil projektet blive udvidet til mange andre skove.