Se billedserie Forstander for Jonstrupvang, Kim Frederiksen, glæder sig over, at Naturstyrelsen har indrettet faciliteter til kørestolsbrugere. Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen mener, at adgangen til naturen er en rettighed for alle. Foto: Allan Nørregaard

Naturstyrelsen klar med toilet og shelters på Flyvestationen

Furesø - 25. november 2020 kl. 11:46 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

For mange år siden lå der en lille gård ved siden af landingsbanen. Fuglebækgaard var navnet. Man kan stadig se sporene efter gården i græsset i den lille lund bag F-16 shelteret.

Nu har området fundet et nyt formål. Naturstyrelsen har anlagt tre shelters, et offentligt toilet og en vandhane. Toilettet og det ene shelter er anlagt handicapvenligt med liftfaciliteter.

- Vi vil gerne understøtte, at alle kan komme ud i naturen. Det er en rettighed, som gerne skulle komme alle borgere til gode. Selv om man sidder i kørestol har man ret til at komme ud i naturen. Flyvestation Værløse er særligt velegnet til at få handicapppede ud i naturen, fordi der er så meget asfalt. Med denne plads understøtter vi på alle måder, at kørestolsbrugere kan overnatte under stjernehimlen, siger Charlotte Mølgaard, konsulent i Naturstyrelsen.

Ikke langt fra Sydlejren finder man Jonstrupvang med 46 beboere med cerebral parese. Forstander Kim Frederiksen er begejstret for de muligheder den nye lejrplads giver.

- Vi bruger i forvejen flyvestationen rigtig meget. Vi har købt duocykler, og en såkaldt blowcart - en isbåd på hjul. Den er perfekt til at sikre vores beboere et adrenalinkick. Men også handicappede skal indimellem på toilettet. Derfor er det en rigtig god ting med dette toilet og shelteret, som vi vil bruge som base for vores aktiviteter, forklarer Kim Frederiksen.

Shelteret nærmest toilettet er indrettet til handicappede. Der er en talje, som kan løfte brugeren fra en kørestol og op i shelteret. Bålpladsen, grillen og bænken er også handicapvenligt indrettet.

- For nogle år siden indledte vi en dialog med Naturstyrelsen om, at bruge området til noget mere. Det er virkelig lykkedes. Der er gjort alle de ting, der skal gøres for, at det kan lykkes. Alle detaljer er med, siger Kim Frederiksen med et smil.

Pladsen er for alle

Toilettet og de tre shelters med grillpladser er opført for Naturstyrelsens egne midler - prisen er på godt 300.000 kroner.

Lejrpladsen kan naturligvis bookes af alle. Det kommer til at ske via hjemmesiden: www.udinaturen.dk

- Vi har lavet tre shelters af flere årsager. Det giver plads til tre forskellige familier eller grupper på samme tid, men også for at en lokal skole kan booke dem alle tre og holde et arrangement, fortæller Charlotte Mølgaard.

Naturstyrelsen ejer de grønne områder omkring landingsbanen, og har stået for udviklingen af området. Det har hele tiden stået klart, at de mange brugere af området har manglet toiletfaciliteter.

- Det nye toilet er til for alle områdets brugere. Det har været en mangelvare. Det vil virkelig understøtte brugen af området, siger Charlotte Mølgaard.