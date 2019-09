Naturperler: Hængesækken i Præstemosen

Nede for enden af Kong Volmersvej finder man et område med en rig kulturhistorie. Området var i generationer et knudepunkt for al trafik frem og tilbage til Nordsjælland. Oldtidsstierne kan fortsat spores. Det var også her Kong Valdemar kom ridende med sin hær. En høj er opkaldt efter hans datter Margrethe, Gretteshøj. Alt efter hvem man spørger, vil man også få at vide, at de op til 250 år gamle bøgetræer er en helt speciel genetisk art, Farum-Bøgen. I modsætning til de fleste bøgeskove er denne skov ikke importeret fra Tyskland. Men det mest opsigtsvækkende fænomen finder man i den tilstødende mose. Den kaldes for Præstemosen og har i århundreder været brugt af gårdene i Farum til at grave tørv og hente brændsel. Men siden moderniseringen af landbruget i 1950 har mosen fået fred.