Se billedserie Bogen »Naturpark Mølleåen« er et omfattende værk, som fortæller i detaljer om hvordan landskabet blev formet af isen og menneskerne.

Send til din ven. X Artiklen: Naturparkvenner udgiver bibel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturparkvenner udgiver bibel

Furesø - 02. maj 2020 kl. 16:04 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilbage i 1942 blev et område mellem Slangerup og Farum udpeget til naturpark, men arbejdet gik i stå. For over 50 år siden blev foreningen Naturpark Mølleåens Venner for at udbrede kendskabet til værdierne i Naturparken. Foreningens formidlingsarbejde var med en stærkt medvirkende årsag til, at Naturpark Mølleåen i 2016 blev certificeret af Danske Naturparker.

Tilbage i 1965 udkom en bog om området. Den fik titlen: Naturparken mellem Farum og Slangerup og blev det videnskabelige grundlag for informationsarbejdet om Naturparken. Foreningen sørgede også for, at der i 2017 udkom en turguide for området - både i bogform og digitalt med mulighed for opkald med mobil-telefon fra informationspæle med QR-koder rundt om i Naturparken.

Nu har Naturpark Mølleåens Venner taget det næste store skridt. Med bogen »Naturpark Mølleåen«, som er lige på trapperne. Foreningens formand Troels Brandt har knyttet enderne sammen. 19 skribenter og adskillige fotografer har bidraget.

- Vi har gennem mange år sparet penge sammen til en bog, som skulle være en ajourføring og modernisering af det videnskabelige arbejdsudvalgs bog »Naturparken mellem Farum og Slangerup«, som de udgav i 1965 som slutstenen på det arbejde, de begyndte på i 1942. Vi har gennem 50 år brugt den gamle bog, som vores »bibel«, når vi arrangerede ture og skulle fortælle publikum om Naturparken, fortæller Troels Brandt.

Arbejdet med den nye bog begyndte reelt i 2014. Den elektroniske guide medvirkede til certificeringen af Naturparken og blev i efteråret udgivet som bogen »Turguide Naturpark Mølleåen«. Der er solgt 1700 ud af 2000 eksemplarer.

- Det supplerede op, så vi selv kunne finansiere den nye bog, siger Troels Brandt.

- Ved udgivelsen havde vi den nye bog på tegnebrættet - egentlig i anledning af vores 50 års jubilæum, men efter et lille pusterum gik arbejdet i gang først i 2018, hvor turguiden forinden jo blev en del af forarbejdet, forklarer formanden.

Troels Brandt forventer at den nye bog vil skabe fornyet fokus på Naturpark Mølleåen.

- For os selv vil det give bedre kvalitet i formidlingen. Ellers er det primært PR for Naturparken - for at gøre den lidt mere kendt blandt alle københavnere. Vores formål er at få så mange som muligt ud at nyde naturen og samtidig lære noget nyt om de mange forskellige emner, der har indgået i udviklingen fra istid til nutid - i sidste ende tillige til gavn for trivsel og folkesundhed, siger Troels Brandt.