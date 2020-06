Livet myldrer frem overalt i Furesøs natur. Også i naturformidler Nina Bonnén Mouriers have.

Send til din ven. X Artiklen: Naturklumme: Liv i reden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturklumme: Liv i reden

Furesø - 22. juni 2020 kl. 12:55 Af Nina Bonnén Mourier, Natur på tur Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vagtposter etableret. Tjek. Alarmberedskab i top. Tjek. Alle forsvarsmekanismer top tunede. Tjek.

Der er drama på drengen i disse dage i det lille frimærke, som vi kalder vores have. Dramaet kunne udspille sig i et hvilket som helst rækkehuskvarter eller en hvilken som helst villahave. Et solsortepar har bygget rede i vores have, og deres valg af byg gegrund undrer mig en del.

De har bygget rede i en halv meters højde midt i bedet med katteurt... Med andre ord i hapsehøjde i det bed, hvor alle kvarterets katte ligger og gasser sig. Jeg har svært ved at forstå valget. Er det udsigten til smuk natur? Er det beliggenheden tæt på områdets bedste insektbuffét? Eller er det simpelthen naboskabet til os i nummer 30, der traf valget for hr og fru solsort? Under alle omstændigheder tænker jeg: Ups, solsorte, det er altså en om'er.

Vi gør selvfølgelig, hvad vi kan for at hjælpe den lille familie. Vi har sat hegn op om reden, hunnen har lagt sine fire fine æg, og tre af fire unger er klækket. Nu skræmmer vi katte væk fra bedet, det bedste vi har lært.

Og ja jeg sidder faktisk med åben havedør og arbejder - klar til at springe op fra computeren, så snart mine nye, små logerende pipper op. For hold nu op! For tiden er vi ikke i tvivl, når en kat lister sig ind i haven. Der er en værre ballade. Hunnen farer ud af reden, mens hannen farer frem og tilbage og skælder og smælder. Kattene smutter først, når vi eller naboen kommer løbende til - for vi er selvfølgelig flere vagtposter. Intet mindre kan gøre det. Efter hvert snigangreb sidder hannen længe efter og skælder ud i vores lille vejtræ.

Samtidig følger vi farmand, der flyver i pendulfart med lækre sager i næbet. Han hopper rundt i haven og kalder på sin hun med store fede larver og orme stikkende ud af næbet. Det er fantastisk fint og rørende at være vidne til den lille solsortefamilies udvikling. Og det skøre er, at jeg faktisk virkelig ikke bryder mig om fugle. Alligevel var jeg lige ved at hyle i går aftes, da hannen skældte højlydt ud, vi jagede endnu en kat bort, og hunnen bare ikke kom tilbage - i lang tid. Der lå mine tre små skallede, hjælpeløse kræ og frøs... Jeg kunne næsten ikke gå i seng. Så meget for bare at lade naturen gå sin gang:)

Om ca. 14 dage er de små størrelser flyvefærdige, så vi gør alt, hvad vi kan, i de næste uger for at få dem på vingerne og ud i den store verden!