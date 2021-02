Skovhusets leder Lars Grambye er klar til at lægge sporene for Skovhusets fremtidige udstllinger. Foto: Kenn Thomsen

Naturen, højskolesangbogen og en hulens masse spændende kunst

Furesø - 07. februar 2021 kl. 06:50 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Forventningerne kan næsten ikke være højere. 2021 bliver året, hvor visionerne skal stå sin prøve.

Lars Grambye tiltrådte den 1. december 2019 som leder af Skovhuset i Værløse. Umiddelbart et større navn, end udstillingshuset nogensinde før har haft som leder.

Lars Grambyes karriere omfatter perioder som kunstredaktør på Information, museumsinspektør ved Louisanian, direktør for Center for Dansk Billedkunst, Malmö Kunsthall, Kunsthallen Brandts og senest Sørlandets Kunstmuseum. I forbindelse med ansættelsen ved Skovhuset lagde Lars Grambye med det samme et nyt spor for udstillingshuset. Naturen skulle i fokus. Det gjaldt også stedets navn, som blev ændret til Skovhuset Kunst & Natur.

Nu er tiden kommet til, at visionerne skal stå sin prøve. Skovhuset lancerer i 2021 sin nye profil med et program, hvor forholdet mellem samtidskunst og natur er husets dagsorden og skarpe fokus.

- Skovhuset har med sin beliggenhed i et fantastisk naturområde, der byder på et kuperet skovterræn og Søndersø, et oplagt potentiale til at tage fat i vores forhold til naturen set gennem kunsten - et emneområde som i høj grad er aktuelt, da vi med klimakrise og corona-virus er konfronteret med store udfordringer, vi må forholde os til og forstå. Det kan kunsten hjælpe os med, forklarer Lars Grambye.

Programmet for 2021 består af fire udstillinger, der hver tager et tema op om relationen mellem mennesker og natur. Udstillingerne er anlagt efter centrale og relevante temaer i forhold til feltet mellem kunst og natur.

- Skovhusets udstillingsprogram er baseret på den opfattelse, at natur, kunst, kultur og mennesker er vævet sammen - at natur og kultur ikke er hinandens modsætninger, men er forbundet i et økosystem. Inden for kunsten finder man denne helhedstænkning i forskellige udgaver, ofte med et fokus på det flydende, på sammenblandinger af det æstetiske, organiske og økologiske, men også det politiske, økonomiske og etiske. Alle disse aspekter ser vi frem til at udforske nærmere de kommende år. Gennem kunstudstillinger, arrangementer og aktiviteter vil vi skabe et innovativt, vedkommende center for samspillet mellem kunst og natur og aktualisere og skærpe opmærksomheden på naturens væsen og aktuelle tilstand, fortæller Lars Grambye.

Udstillingerne henter deres titel fra bl.a. Højskolesangbogen, og på den måde spindes en tråd mellem kulturarv og åbne, kunstneriske undersøgelser af naturen.

Den første udstilling har titlen Langt Ude i Skoven. Otte kunstnere fra ind- og udland udstiller værker, der bl.a. tager os med ud i skoven, viser naturen gennem mikroskopet, eksperimenterer med den i laboratoriet eller antyder dens skjulte fortællinger. Ligesom sangen, der har givet udstillingen titlen, lægger værkerne lag på lag til vores oplevelse og billede af naturen, hvor det somme tider kan være svært at skelne det naturlige fra det menneskeskabte. Udstillingen åbner 27. marts - eller så snart covid restriktioner gør det muligt.

Det samlede program for 2021 ser således ud:

Langt Ude i Skoven (På opdagelse i naturen). 27. marts - 24. maj.

Kunstnere: Rune Bosse, Stefanie Bühler, Marjolijn Dijkman & Toril Johannessen, Tue Greenfort, Sanna Kannisto, Anders Moseholm og Marika Seidler.

Frejas Sal (Kultiverede landskaber og vilde haver). 12. juni - 8. august.

Kunstnere: Hans Op de Beeck, Camilla Berner, Gerda & Jörg Lenzlinger, Søren Martinsen, Randi & Katrine, Luzia Simons og Hartmut Stockter.

I Skovens Dybe Stille Ro (Naturen og kunsten som et helle og et sted for refleksion). 21. august - 24. oktober

Kunstnere: Marianne Grønnow, Annette Holdensen/Jette Mellgren, Eva Koch, Susan Philipsz, Britt Smelvær og herman de vries.

Naturen, det billige skidt (Værn om vores natur og klima). 6. november 2021 - 2. januar 2022.

Kunstnere:, Bigert & Bergström, Jesper Dahlgaard, Olafur Eliasson, Ilkka Halso, Pipilotti Rist og Andreas Schulenburg.