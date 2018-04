Se billedserie De nyfødte lam er det store trækplaster, når der er Forårets dag på Naturstøttepunkt Hjortøgård.

Send til din ven. X Artiklen: Naturarbejde for fornøjelsens skyld Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturarbejde for fornøjelsens skyld

Furesø - 19. april 2018 kl. 09:37 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ulrick Moos tog sig tid til at nyde synet af de mange mennesker, som i søndags tog imod tilbuddet om at komme til Forårets dag på Flyvestation Værløse.

- Når jeg stod der i udkanten af området og så mylderet af mennesker, tænkte jeg, at alt det, vi drømte om for syv år siden, er blevet virkelighed, siger Ulrick Moos.

Han er formand for foreningen bag Naturstøttepunkt Hjortøgård. Tilbage i 2011 var planen, at flytte ind i forfatteren Knud Hjortøs gamle hjem, som blot hed Hjortøgård. Men den gamle gård blev offer for en pyroman. Det fik ikke folkene bag til at ryste på hænderne.

- Da Flyvestationen blev åbnet for offentligheden, var vi en gruppe mennesker som tænkte: Hallo, her åbner sig muligheden for et stort naturområde på størrelse med Dyrehaven. Det ville vi gerne støtte op om og formidle til offentligheden, fortæller Ulrick Moos.

Siden fulgte et stort stykke arbejde med Furesø Kommune og fundraising. Det tog nogle år, men da først kommunen forpligtede sig til at stille en halv million kroner til projektet, fulgte tre fonde trop med et lignende beløb. Den ene million kroner gik til at etablere støttepunkterne. Der blev etableret en bålhytte og et område til udeskole, som fik navnet Vingen - en hyldest til områdets historik. Desuden fik foreningen et lokale i bygning 77 - det sorte hus ved parkeringspladsen for enden af Sandet. Det fungerer som en slags klasselokale.

- Vi har 18 forskellige læringsforløb, som skolerne kan benytte sig af. For eksempel kan de lære om begrebet biodiversitet og samtidig lære at slå med le og beregne foderværdien af et området. På den måde er udeskolen tværfaglig, forklarer Ulrik Moos. Også spejderne er flittige brugere af området.

To gange om året afvikler foreningen familiedage. I søndags var det Forårets Dag. Næsten 300 besøgende kom forbi og hilste på de nyfødte lam. Børnene kiggede i beundring, når fodermester Bjørn samlede dem allesammen. Hemmeligheden er at lyde som en gulerod, afslørede han. Der blev nusset med lammene, drukket varm kakao, bagt snobrød og hygget i stor stil.

- Faciliteterne er åbne for alle, og nu har publikum opdaget det, siger Ulrik Moos med tilfredshed i stemmen.

Men hvorfor kastede gruppen af frivillige sig over netop dette projekt?

- Vi er ressourcestærke pensionister, og så bruger vi vores kræfter og erfaringer fra vores professionelle liv til at få det her op at stå. Det er en fornøjelse, slutter Ulrick Moos.

Foreningen modtog sidste år Furesø Kommunes kulturpris for arbejdet med naturstøttepunkterne.