Narkokørsel i Farum

Et narkometer viste, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel samt for kørsel uden førerret, da han ikke havde erhvervet sig et kørekort. Under ransagning af bilen blev der fundet en mindre mængde kokain, hvilket den 19-årige også blev sigtet for.