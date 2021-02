Narkohund fandt skunk flere steder i parkeringskælder

112 Det var som led i en større indsats mod salg af narko på gadeplan, at politiet onsdag eftermiddag var til stede i Farum. Og det gav gevinst, da narkohunden Pelle snusede sig frem til en mindre mængde skunk kl. 16.43 i en parkeringskælder under Nygårdterrasserne. I kælderen under Birkhøjterrasserne blev der også fundet en mindre mængde skunk. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv