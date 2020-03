Narkobilist stoppet

En patrulje fra Nordsjællands Politi har lørdag standset en personbil i Farum. Føreren, en 19-årig mand fra Hørsholm, viste sig ikke at have et kørekort. Og da han blæste i politiets narkometer gav det udslag for kokain og cannabis, oplyser vagthavende hos Nordsjællands Politi. Den 19-årige er derfor sigtet for begge forhold.