Det går godt med vaccinationerne i Furesø. Næsten alle over 75 år er vaccineret. Pressefoto

Næsten alle over 75 år er i gang med vaccination

Furesø - 13. april 2021 kl. 15:41 Kontakt redaktionen

Næsten alle plejehjemsbeboere i Furesø har sagt ja til at blive vaccineret og er blevet færdigvaccineret. Furesø ligger i top 3 i Danmark over flest vaccinerede plejehjemsbeboere. Og nu viser nye regionale tal, at 92 procent af de borgere over 65, der modtager personlig og praktisk hjælp, er i gang med et vaccinationsforløb, mens 77 procent af dem er færdigvaccineret.

94 procent af alle borgere over 85 år er i gang med et vaccinationsforløb, og 85 procent er færdigvaccineret. Tallene er reelt højere, da de nationale data er trukket før, sidste pop up-vaccinationssession vaccinerede løs for få dage siden.

At så mange borgere er blevet vaccineret i Furesø, skyldes især tre velfungerende pop up-sessioner, hvor hele 325 borgere er blevet hjulpet, fortæller Anette Helt Hansen, der er områdeleder for Sundhed, Træning, Aktivitet og Rehabilitering og Sundhedsfaglig Uddannelsesenhed.

"Vi har haft tre pop up-vaccinationssessioner i Furesø, hvor vi har kunnet hjælpe de borgere, der havde allermest brug for hjælp til at blive vaccineret. 325 borgere, der af forskellige helbredsmæssige og aldersmæssige grunde har haft brug for kommunens hjælp til at få gennemført den ønskede vaccination har fået en nem adgang til vaccine her," fortæller Anette Helt Hansen.

Mange af Furesøs praktiserende læger har deltaget i vaccinationsarbejdet på plejehjem, i folks eget hjem og på pop up-sessionerne, og lige nu er enkelte af lægerne i gang med at afprøve klinikvaccinationer.

"Jeg vil gerne takke for det gode samarbejde, vi har haft med Furesøs praktiserende læger. Vores medarbejdere, der har lavet lister, planlagt vaccinationerne og hjulpet med at gennemføre vaccinationerne er sammen med lægernes engagerede medvirken grunden til, at de mest sårbare Furesøborgere er blevet vaccineret allerede. Lægernes mulighed for i egen klinik at vaccinere borgere forventes at kunne fortsætte som lokalt supplement til vaccination på vaccinationscenter," fortæller Anette Helt Hansen.Jk