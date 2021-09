Se billedserie Læge Peter Buhl Jensen opdagede i sidste uge den høje kant til det nye fortov ved sin indkørsel. Foto: Louise Mørch Vilster

Send til din ven. X Artiklen: Naboer protesterer over høje fortove: Det er aggressivt og utilfredsstillende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naboer protesterer over høje fortove: Det er aggressivt og utilfredsstillende

På Skovbakken i Farum er der hos grundejerne stor utilfredshed med et nyt fortov, som skaber en høj kant op til indkørslerne. 'At kommunen kun vil betale en meter ud, det er aggressivt og utilfredsstillende'.

Furesø - 11. september 2021 kl. 07:24 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

De fleste husejere vil være glade for at få lagt spritnye fortove og ny asfalt på vejen, og det er de som udgangspunkt også på Skovbakken i Farum. Men samtidig har den nye etablering, der er godt i gang, udløst stærke protester fra en del af beboerne imod Furesø Kommune.

Det skyldes, at de nye fortove bliver væsentligt højere end de gamle, og derfor kommer der mange steder en høj kant op til indkørslen. En af grundejerne er 66-årige Peter Buhl Jensen, der selv har målt kanten til 14 centimeter, og han var derfor noget overrasket, da han forleden opdagede den høje kant.

"Jeg er godt tilfreds med de nye kantsten, de er meget flotte, men så kommer der en højde på fortovet, som jeg slet ikke havde forestillet mig. Det er nærmest et trappetrin. Jeg tænkte, sådan bliver det vel ikke, men det gjorde det," siger han.

Må selv betale Og selvom han har fået at vide, at kommunen efterfølgende vil udjævne forskellen en meter ind på de private grunde ved at forhøve indkørslen, så er han langt fra tilfreds.

"Når jeg taler med fagfolk, så siger de, det skal være fire meter, for at det bare ser nogenlunde pænt ud. At kommunen kun vil betale en meter ud, det er aggressivt og helt utilfredsstillende. Hældningen bliver helt vild," mener Peter Buhl Jensen.

Han har derfor tænkt sig selv at betale for, at indkørslen bliver udjævnet over fire meter.

"Vi er så kede af det i forhold til vores hus, og så vil vi gerne betale for det. Men at man selv skal smide 20.000 kroner, det er svært at forstå. Jeg synes, at kommunen burde komme tilbage og sige, at det kan vi godt løse," mener han.

Da Furesø Avis møder ham, er det dagen efter, at det nye fortov er begyndt at blive lagt, og Peter Buhl Jensen har endnu ikke taget kontakt til kommunen. Men det er ikke kun ham, der er tydeligt utilfreds. Naboen Bent Okholm kommer tilfældigvis forbi, og selvom han tidligere har været til et informationsmøde om vejprojektet, så er han også overrasket over de høje fortov. Han har også målt en forskel på 14 centimeter, og han har aftalt et møde med en medarbejder fra kommunen, da begge hans biler er blevet godt skrabet. Bent Okholm har allerede indhentet et tilbud, så indkørslen ikke bliver for stejl.

"Selvom jeg var til mødet, vidste jeg ikke, at kommunen ville lægge fortovet væsentligt højere. Jeg har fået et tilbud på 5.-6000 kroner fra en brolægger, for da jeg har en forsænket bil, kan det ellers ikke lade sig gøre at komme ud," siger han.

Ingen lappeløsninger Og de er ikke de eneste, der er utilfredse. Derudover har Furesø Avis fået tilsendt en mail fra advokat Sten Balslev, der også bor på Skovbakken. Han er i øjeblikket på en længere cykelferie i udlandet med sin kone, men igennem andre er han blevet gjort opmærksom på den høje kant ind til sin indkørsel. Det har resulteret i to direkte breve til Furesø Kommune, hvor han gør det klart, at kommunen ikke skal begynde at rette op på indkørslen uden hans samtykke.

"Forklaring udbedes omgående idet jeg kan oplyse, at såfremt niveauforskellen fortsat eksisterer, når vi efter 3.500 km cykeltur i Europa, er retur i Danmark den 27. september 2021, efterlades vi ikke med anden mulighed end at fjerne stenene, medmindre naturligvis kommunen vil bekoste omlægning og forhøjelse af indkørslen," skriver han i den første mail.

Senere bliver han bekendt med, at kommunen vil forhøje indkørslen en meter ind på grunden, og sender denne mail med store bogstaver:

"Jeg skal præcisere, at der ikke bliver foretaget nogen former for arbejder eller selvopfundne lappeløsninger inde på vores matrikelnummer uden udtrykkelig aftale med mig," skriver Sten Balslev.

Vandvittig løsning Også på Facebook har grundejere på Skovbakken raset over de nye fortov. I den offentlige Facebook-gruppe 'Furesø Politisk Debat', skriver Ulla Juhl Singh for eksempel:

"Det er en fuldstændig vanvittig beslutning, at den nye flisehøjde kommer til at ligge så meget over den eksisterende højde - både af hensyn til fodgængere og grundejere."

Hos Furesø Kommune bekræfter afdelingsleder for Vej, Trafik og Grøn omstilling, Dorrit Gundstrup, at de har fået flere henvendelser fra borgere på Skovbakken om det nye fortov.

Hun fortæller, at fortovet er blevet højere end det tidligere, da der lægges ny asfalt på vejen, og den lægges ovenpå den eksisterende asfalt, da det ellers ville blive for dyrt. Derfor er det nødvendigt også at hæve kantsten og fortov, så regnvandet fortsat løber ned i kloakken i stedet for at løbe ind på borgernes grund.

"Man må ikke lede vand ind på private grunde, og vi vil også gerne styre vandet, så det kommer ned i nedløbsrøret. De høje kantsten er også med til at beskytte fodgængere mod biler, der kører for tæt på fortovet," siger hun.

Dorrit Gundstrup fortæller derudover, at det ikke er lovpligtigt for kommunen at hæve indkørslerne, så de passer til fortovet.

"Vejloven er skarp på, at vi som kommune kun har en forpligtelse på vejarealet. Så vi forærer faktisk grundejerne en meter, og ellers kan de selv lave en aftale med en brolægger," siger hun.

Vil sænke fortove Dorrit Gundstrup er med hendes erfaring på området ikke overrasket over henvendelserne fra borgerne. Ud over to informationsmøder har kommunen også sendt et brev ud, og hun mener ikke, at de kunne have kommunikeret bedre med borgerne.

"Jeg har svært ved at se, hvad vi kunne gøre anderledes. Der er altid nogle, der bliver overrasket. Det er en helt almindelig udfordring, at folk ikke kan forstå, at de har den omkostning. Vi ved godt, at når vi hæver fortovene, så vil der i nogle tilfælde skulle ske tilpasning på egen grund. Derfor er vi meget omhyggeligt med at afholde informationsmøder," siger Dorrit Gundstrup.

Hun fortæller dog, at der allerede er tre steder, hvor de fra kommunens side har besluttet at sænke fortovet lidt, så afstanden til indkørslerne ikke bliver så stor. Det gøres ved at fjerne noget af gruset under fortovet. Det drejer sig indtil videre om tre huse.

"Vi sænker højden foran indkørslen, men det må ikke være for meget på grund af gangbesværede, så de ikke er forhindrede i at gå på det," siger Dorrit Gundstrup.

Derudover har de fra kommunens side planlagt at tage ud på Skovbakken for at gennemgå vejen og se, om der er flere steder, hvor fortovet skal sænkes. Rettelserne kan ifølge Dorrit Gundstrup godt holdes inden for det samlede budget på 3.230.000 kroner for hele Skovbakken. Skovbakken er den eneste vej, der renoveres i år, hvor kantsten og fortov hæves.

Glad for kompromis For Peter Buhl Jensen er det en glædelig nyhed, at kommunen vil sænke nogle af fortovene. Også selvom det ikke bliver sænket helt ned til indkørslen.

"Bare fem centimeter vil være fint. Jeg ser det også som en gestus fra kommunens side. Så hvis der er en åbning med et kompromis, så er jeg glad. Man bliver så desperat, når man ikke kan få kommunen i tale," siger han.

Peter Buhl Jensen har i mellemtiden opdaget, at en af naboerne har fået sænket fortovet. Han tænker dog, at det kan blive et mærkeligt fortov, hvis det går op og ned, men det giver ham alligevel mere mod på at finde en god løsning.

"Hvis jeg får sænket det ligesom min nabo, så vil jeg få det bedre," siger han.