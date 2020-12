Se billedserie Furesø kommune har lagt ny asfalt og sætter chikaner op på Skovbovænget for at stoppe rystelser i nabohusene.

Naboer klagede over rystelser: Nu ændres vejen

Furesø - 17. december 2020 kl. 10:04 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

En del af Hareskovby er opført på gammel mosejord. Det gælder blandt andet på gennemkørselsvejen Skovbovænget på stykket fra Skovmose Allé til Poppel Allé.

Netop her oplevede en del beboere, at deres huse rystede, når bussen eller anden tung trafik passerede. En henvendelse til Furesø Kommune førte til geotekniske undersøgelse, som viste, at beboernes bange anelser var særdeles velbegrundet. For det viste sig, at vejen er udlagt på såkaldt sætningsgivende lag. Det udløste vibrationerne i de nærliggende huse.

- Undersøgelser viste, at vejen skulle udbedres. Vi har allerede lagt ny asfalt, men der skal mere til. I januar måned kommer der chikaner op, fortæller Dorrit Gundestrup, afdelingsleder for Vej & Park i Furesø Kommune.

Chikanerne skal sænke hastigheden på strækningen til 30 km/t., En løsning, som ikke kun kommer de vibrationsplagede naboer til gode, men også skolebørnene, som skal i skole på Poppel Allé.

- Det er et godt eksempel på borgeraktivitet, som en nødvendig for at løse lokale udfordringer og i et godt samarbejde med forvaltningen, siger Lene Munch-Petersen (S) udvalgsformand for natur, miljø og grøn omstilling.

Medborgerforeningen i Hareskovby (HMB) glæder sig over den lykkelige udgang på sagen.

- HMB værdsætter, at det er afklaret, at de kraftige rystelser mange beboere i området har været udsat for i flere år, skyldes, at denne del af Skovbovænget er bygget på mosejord, og at forvaltningen nu har iværksat akutte tiltag, som forventes at afhjælpe rystelserne, lyder det fra Anders Riiber Høj, bestyrelsesmedlem i HMB.

Også fra skolebestyrelsen på Hareskov Skole modtages vejændringen med glæde.

- Vi synes, det er godt, der tænkes i trafiksikkerhed for eleverne på skolen i takt med, at der laves andre løsninger, siger skolebestyrelsesformand Anne La Cour Gormsen.