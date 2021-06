Se billedserie Det er på den nordlige del af området, at der kan komme boliger. Illustration: Furesø Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Naboer frygter højt boligbyggeri på Widex-grund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naboer frygter højt boligbyggeri på Widex-grund

I høringsvarene er naboerne især bekymret for øget trafik, hvis der kommer boligbyggeri på over to etager på erhvervsgrunden

Furesø - 12. juni 2021 kl. 09:56 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det bliver et nej tak til etagebyggeri, når det gælder udviklingen af erhvervsområdet ved Widex-grunden i Værløse. Sådan lyder det i høringsvarene fra naboer og andre interessenter, efter at Furesø Kommune har opfordret borgerne til at komme med idéer til området. Det sker, da kommunen skal beslutte, om der skal ændres i lokalplanen for erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej, så det i stedet kan rumme en blanding af boliger, erhverv og offentlige formål.

Meget kedeligt Der er indtil videre sendt 18 høringssvar til Furesø Kommune, og i ingen af dem fremhæves etagebyggeri som en god idé. Det skyldes blandt andet, at mange boliger vil give øget trafik i området. En beboer på nabovejen Violvej skriver for eksempel:

"Hvis der bliver bygget nyt og højt i hele området bliver det meget kedeligt. Og hvad med parkeringspladser, der er jo i forvejen smalt og mange biler der kører igennem Ny Vestergårdsvej og Læssevej, og store lastbiler blokerer ofte. Det er ikke til at tænke på at det også er skolebørnenes cykelrute."

Der er dog i stedet opbakning til rækkehuse og villaer.

"Et nyt byggeri bør passe til det eksisterende, som overvejende er villabebyggelse. Skal der bygges boliger bør det max være i 2 etager, der bør indtænkes plads til parkering, samt gang og cykelstier. For mange boliger vil skabe trafikproblemer. Der bør være plads til grønne områder i stedet for tæt bebyggelse," skriver en borger på Lathyrusvej, mens en anden borger mener, at området ikke skal være en fortsættelse af fortætningen på Værløse Bymidte.

"Derfor ingen etagelejligheder, men gerne enfammiliehuse af en god størrelse og i et-plan, således at folk yngre eller ældre med et bevægelseshandicap har mulighed for at bo der... Området kan trafikalt og på andre områder ikke klare flere mennesker. Så lad det primært være et villakvarter, der matcher den eksisterende bebyggelse," står der.

Kan være 123 boliger Widex, der ejer en del af området, har tidligere lavet et såkaldt volumenstudie med etagebyggeri og rækkehuse på den nordlige del af grunden. Det er i forslaget fordelt 90 boliger på 90 kvadratmeter samt 33 rækkehuse på 110 kvadratmeter. Det giver en bebyggelsesprocent på 62 procent, mens de resterende 38 procent foreslås udlagt til støjsvage produktionserhverv, liberalt erhverv og offentlige formål, såsom væksthus, sundhedshus, undervisning, uddannelse, friplejehjem og kontorer. Den nye bebyggelse kan derudover få 233 parkeringspladser ifølge studiet.

For at der kan bygges boliger kræver det, at både lokalplanen og kommuneplantilægget ændres for den nordlige del af området. Forslaget fra Widex var sidste forår til drøftelse hos politikerne i Udvalget for byudvikling og bolig og i et notat fra maj sidste år skrev forvaltningen:

"På baggrund af tema drøftelsen gav udvalget for byudvikling og bolig udtryk for, at det er væsentligt, at de fremtidige senarier er et senarie, som de nuværende ejere kan se sig selv i, ellers bliver grunden ved at stå tom," står der.

Ønsker mindre park I flere af høringsvarene ønskes der også et park-lignende område med plads til for eksempel café eller udendørs aktiviteter. En borger ønsker gården Ny Vestergård bevaret, som Widex ifølge tidligere udtalelser har planer om rive ned.

"Det ville være virkelig synd at fjerne Ny Vestergård, gården har ligget der i mange år, det er et beroligende og dejligt syn at gå forbi der! Der vil kunne være mange forskellige aktiviteter for områdets beboere, petanque, malekursus, bordtennis, havedyrkning med truede blomster, borde og bænke til hygge, repaircafe, og meget andet," skriver en borger, der bor på Violvej.

Miljørådet i Furesø Kommune har også indgivet et høringssvar, og de mener, at området skal beholde sin status som erhverv, og at der ikke skal bygges boliger. Det vil være et erhvervmæssigt tab, og derudover vil det gå ud over naboerne, skriver de:

"Boligbyggeri i op til fire etagers højde - ovenikøbet på arealets højeste punkt - vil være til umådelig stor gene for det bagvedliggende villaområde, dels på grund af den øgede trafikmængde, det øgede antal biler, der skal parkere, gener pga. skyggeeffekten fra byggeriet og den forventelige større aktivitet om aftenen og i weekender, ligesom det må forventes, at de bagvedliggende parcelhuse vil falde i pris. Det er hensynsløst over for disse," står det blandt andet.

Ligger forkert til erhverv Hos Widex afventer de i øjeblikket en videre dialog med politikerne efter høringsperiodens udløb. Lars Schönewolf-Greulich, der er ansvarlig for virksomhedens ejendomme, kan derfor ikke give et klart svar på, om virksomheden ønsker etagebyggeri.

"Hvad det bliver ved vi ikke. Der skal først laves en lokalplan," siger han.

Lars Schönewolf-Greulich mener dog, at der skal andet end erhverv ind på området.

"Ønsket har i mere end 11 år været at få aktiveret ejendommen, men der er ikke sket noget. Vi har brugt langt over en million kroner på markedsføring, og det er ikke lykkedes os at tiltrække erhverv. Problemet er, at Værløse ikke er en by man tænker på som erhverv. Det ligger forkert," siger han.

Planen hos GSA (et datterselskab til Widex red.) er at rive fabriksbygningerne samt gården Ny Vestergård ned, og at bygge nye bygninger hvor blandt andet hjemmeplejen fortsat kan være. Derudover skal der være boliger i en eller anden form. GSA vil også gerne bygge et friplejehjem i samarbejde med OK-Fonden, og der ligger allerede en plan klar, som kan aktiveres med et politisk flertal.

Ikke uddannelse høringssvarene er flere borgere også positivt stemt over for at tiltrække en uddannelsesinstitution, da området ligger tæt på en s-togstation. Det mener Lars Schönewolf-Greulich dog ikke, at der er efterspørgsel på. "Vi vil gerne lave en uddannelsesinstitution, men der er ingen, der er kommet med noget konkret. Og så længe, det ikke sker, er det umuligt."

Høringsfristen udløb oprindeligt den 24. maj, men Furesø Kommune har siden valgt at forlænge høringen til den 25. juni. Den 16. juni kl. 19 holder Furesø Kommune et borgermøde om Widex-grunden, som både foregår fysisk og digitalt. Se mere på www.furesoe.dk/kirkeværløsevej.