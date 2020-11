Nåede ikke at bremse: 61-årig mand i harmonikasammenstød

Torsdag klokken 13.14 skete der et færdselsuheld på Slangerupvej i Farum. Her kørte en 61-årig med lav hastighed ind i en 27-årig mandlig bilist fra Jyllinge i et harmonikasammenstød. Politiet skriver på døgnrapporten, at uheldet skete med lav hastighed.