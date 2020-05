Mystisk røg fra etageejendom

Det oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi til sn.dk.

- Da politiet og brandvæsnet kommer der ud, kan det konstateres, at det ikke brænder nogen steder, siger vagtchefen til sn.dk.

Der kom dog røg fra bygningens tag, og efter brandvæsnet havde undersøgt sagen nærmere viste det sig, at røgen kom fra et gammelt ventilationsanlæg, hvor nogle ledninger var begyndt at ryge.