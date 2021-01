Mystisk mand ankom ved midnat med en boltsaks: Så forsvandt der 18 flasker gas

Omkring midnat natten til mandag var en ukendt mand på spil ved Circle K-tanken i Farum. Politiet skriver på døgnrapporten, at manden ankom i en brunlig bil, som måske er en Peugeot. På overvågningskameraet kan man se, at manden klippede en lås op til et stålbur med en boltsaks og stjal 18 flasker gas fra stedet.