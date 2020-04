Se billedserie Peter Messerschmidt bestod optagelsesprøven til Det Kongelige Danske Musikonservatorium med glans. Foto: Mikkel Kjølby

Musiktalenter tager springet til musikkonservatoriet

Furesø - 25. april 2020 kl. 10:09 Af Mikkel Kjølby

Hvis lederen af Furesø Musikskole, Jes Gram, lige for tiden går rundt og stråler endnu mere, end han plejer, så er der en nærliggende årsag. To af musikskolens store talenter er netop blevet optaget på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Christian Skovlund og Peter Messerschmidt har begge vundet Furesø Kommunes Talentpris. Nu har de valgt at fokusere endnu mere på deres instrumenter. Musikkonservatoriets uddannelse består af en tre-årig bachelor samt mulighed for en kandidatgrad på fem år. Derefter er der yderligere mulighed for at søge optagelse i konservatoriets solistuddannelse.

- Fælles for dem begge er at de helt utrolige musiske begavelser på hvert sit instrument. De har en stor musikalitet, fantastisk klangbehandling og så det kæmpe engagement som skal til for at drive det så vidt. Begge har brugt tusindvis af timer i øvelokalet - for at være nået hvor de er i dag, fortæller Jes Gram.

Christian Skovlund spiller på obo, og har netop haft Jes Gram samt Birgitte Eriksen som lærere.

- Birgitte og Jes har betydet utroligt meget for min musikalske udvikling. De har inspireret, motiveret og skubbet mig i den rigtige retning og udfordret mig, siger Christian Skovlund og fortsætter:

- Jes har været fantastisk til at finde steder, hvor jeg kunne spille koncerter, så jeg får så meget erfaring alene på en scene som muligt. Tit og ofte har han spurgt mig med få dages varsel om jeg vil spille en koncert. Det er også sket mange gange, at han midt under en normal lektion siger »Kom, så spiller du lige det stykke foran folk nede på biblioteket«. Jo flere gange man gør sådan noget, jo tryggere bliver man. Samtidig har lektioner altid været et trygt og frit øvelsesmiljø, hvor der var plads til at spille fejl og komme med alle slags spørgsmål - det har betydet rigtig meget.

Christian Skovlund sigter efter en plads i et orkester.

- Drømmen efter konservatoriet ville helt sikkert være at finde en plads i et godt orkester - hvad enten det så er i Danmark eller i udlandet. Men det er så langt ude i fremtiden og endnu et nåleøje at komme igennem, så det er svært at sige, hvor jeg er på det tidspunkt. Lige nu tager jeg bare en ting af gangen, elsker at spille musik og har ja-hatten på, så må jeg se, hvor det tager mig hen, forklarer Christian Skovlund.

20-årige Peter Messerschmidt har haft Inge Lise Christiansson som guitarlærer. Det sidste år har han gået på Musikalsk Grundkursus i København. Egentlig en treårig uddannelse, men han valgte at tage springet over til musikkonservatoriet. Han bestod optagelsesprøven i koncertsalen på Rosenørns Allé med tre 12-taller.

- Ved optagelsesprøven skal man spille et program efter eget ønske samt en tilstykket opgave, forklarer Peter Messerschmidt.

Jes Gram er ikke overrasket.

- I alle de år jeg har været musikskoleleder, har jeg aldrig oplevet en guitarelev som Peter. I de første år spillede han aldrig til koncerter. Da han så endelig spillede til første koncert, var vi alle - på nær hans guitarlærer Inge Lise - ved at falde ned af stolen. Det var nærmest på professionelt niveau, fortæller Jes Gram.

Peter Messerschmidt spiller helst klassisk guitarmussik som Bach eller Isac Albeniz, men de store koncerter er det ikke blevet til - endnu.

- Min tysklærer bad mig komme og give en koncert. Det er den eneste offentlige koncert, jeg har givet, men jeg håber, at der kommer mere, siger han med et smil.

- Nu ser jeg, hvor det tager mig hen. Jeg kan ikke afvise, at jeg søger ind i solistklassen. Jeg kan sagtens se mig selv spille koncerter og leve af at være guitarlærer. Foreløbig er jeg bare glad for, at jeg får mulighed for at blive endnu dygtigere til at spille på guitar, siger Peter Messerschmidt.