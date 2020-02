Musikskoleleder går på scenen

Koncerten har titlen »Beethoven med kage i« og fejrer 250 året for komponisten Ludwig van Beethovens fødsel ved at spille de to trioer han komponerede for den specielle besætning med to oboer og engelsk horn. Desuden vil programmet indeholde "Cake Dance Suite" af den australske komponist Elizabeth Aitken.